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Kar Edirne'de sınır kapısını kapattı

Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi...

Kar Edirne'de sınır kapısını kapattı

Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi...

17 Ekim 2011 Pazartesi 11:57
Kar Edirne'de sınır kapısını kapattı
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Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Edirne’den Bulgaristan’a geçişi sağlayan Hamzabeyli Sınır Kapısı yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.Yağış nedeniyle TIR ve otomobiller yolda kaldı. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen karayolları ekipleri hazırlıklarını yapmayınca yol yaklaşık 2 saat sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Trakya’da kar yağışı etkili oldu.

Özellikle Bulgaristan sınırındaki Lalapaşa’ya bağlı Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda saat 05.00 sıralarında başlayan ve aralıksız lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Yağış nedeniyle çok sayıda TIR ile otomobil kayınca saat 06.45’te Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapandı. Yolda kalanlar ise karayolları ekiplerinin zamanında gelmemesinden yakındı.

KAR TRAKYA'YI BEYAZA BÜRÜDÜ, SINIR KAPILARI KAPANDI

KARAYOLLARI EKİPLERİ EVDEN TOPLANDI Kar yağışının başlamasının hemen ardından polis haber merkezi, Avrupa’ya açılan yolun ulaşıma kapanmaması için Karayolları 1’nci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 11’nci Şube Şefliği ekiplerini telefonla uyardı. Ancak, karayolları’nda sadece gece bekçisine ulaşıldı. Polis haber merkezi güzergahta görevli polis ekibine, "Karayolları’nda sadece gece bekçisine ulaşıldı. Hazır ekipleri yokmuş. Ekiplere telefonla ulaşmaya çalışacak" anonsu yaptı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hamzabeyli yolu tamamen ulaşıma kapanırken, çok sayıda TIR sürücüsü, saplandıkları yerden çıkabilmek için lastiklerine zincir taktı.

Karayolları ekipleri yaklaşık 3 saat sonra kapanan yola müdahale etti ve kürünen yolda ulaşım kısmen açıldı. Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yolda ulaşım güçlükle yapılabiliyor.

KARTPOSTALI ANDIRAN GÖRÜNTÜLER Edirne’de kar yağışı ardından ağaçlar beyaza büründü ve ortaya kartpostalları andıran görüntüler çıktı. Edirne’nin 20 köyü ile ulaşım kesildi. Hava sıcaklığının 5 derece olduğu Edirne kent merkezinde yoğun kar yağışı başladı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri gün boyu karla karışık yağmur yağışının sürmesinin beklendiğini bildirdi.

KIRKLARELİ Hava sıcaklığının 1 ile 3 derece olduğu Kırklareli'nde, merkeze bağlı Dereköy'de dün akşam başlayan ve yer yer devam eden kar yağışı merkez ilçe başta olmak üzere Kofçaz, Babaeski, Vize, Pehlivanköy, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerine de ulaştı. Karın etkili olduğu Bulgaristan'a açılan sınır kapısının bulunduğu

Dereköy'de kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçüldü. Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz, Vize, Demirköy ilçelerinde karla mücadele devam ediyor. Istarga Yokuşu'ndaki buzlanma nedeni ile Dereköy Köyü-merkez arasında ulaşım güçlükle sağlanırken, jandarma ekipleri bu bölgede sürücülerin zincirsiz trafiğe çıkmasına izin vermiyor.

Kırklareli’de sabah okula giden öğrenciler ve vatandaşlar ellerinde şemsiyelerle lapa lapa yağan karı görünce sevindi.

Yetkililer, Kırklareli ve ilçelerinde kar yağışının gün boyunca devam edeceğini kaydetti.

Son Güncelleme: 17.10.2011 11:57
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeHavaSınırSoğukKarKış
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