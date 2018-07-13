Kaptan kokpitte sigara içti, uçak 5 bin metre düştü!

Yardımcı pilotun içtiği elektronik sigaradan yayılan dumanlar içeriye ulaşınca dehşet dakikaları başladı. 10 dakika boyunca irtifa kaybeden uçak, üç bin metrede durdurulabildi.

Yolcu uçağı havalandığında her şey normaldi. Boeing 737 tipi uçak yaklaşık 8 bin metre irtifaya ulaştığında çığlıklar yükseldi.

Hong Kong'dan Dalian'a giden uçak bir anda irtifa kaybetmeye başladı.

Oksijen maskelerinin otomatik olarak devreye girdiği düşüş yaklaşık 10 dakika sürdü.

Uçaktaki yolcular çığlık atıp ağlarken, düşüş 3 bin metrede durdurulabildi.

Çinli havacılık uzmanları, yaptıkları incelemede yardımcı pilotun kokpitte elektronik sigara içtiğini ve hemen ardından oksijen seviyesinin azaldığını belirledi.

Çin resmi medyası, elektronik sigaradan yayılan dumanın yolcuların koltuklarına kadar ulaştığını ve kaptana haber vermeden uçaktaki havalandırma sisteminin kapatıldığını bildiriyor.