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Kapalı yola girdi

SİVAS’ın Şarkışla İlçesi yakınlarında yolcu otobüsünün bölünmüş yol çalışmasında menfez....

Kapalı yola girdi

SİVAS’ın Şarkışla İlçesi yakınlarında yolcu otobüsünün bölünmüş yol çalışmasında menfez....

05 Ekim 2011 Çarşamba 16:21
Kapalı yola girdi
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SİVAS’ın Şarkışla İlçesi yakınlarında yolcu otobüsünün bölünmüş yol çalışmasında menfez için açılan 6 metrelik çukura düşmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah 06.30 sıralarında Kayseri-Sivas Karayolu üzerinde Gemerek ve Şarkışla İlçeleri arasındaki Karagöl Köyü yakınlarında meydana geldi. Mersin’den Sivas’a yolcu taşıyan 39 yaşındaki İhsan Akkaya yönetimindeki 58 NS 338 plakalı yolcu otobüsü, duble yol çalışmasının devam ettiği bölgede, menfez yapmak için açılan 6 metre derinlikteki çukuru farketmeyerek düştü.

Ön tarafı beton dökmek için hazırlanan demirler bulunan menfez çukurunun içerisine giren otobüsün arka kısmı yol bölümünde askıda kaldı. Kazada otobüs şoförü İhsan Akkaya ile muavin Ramazan Gürbüz(29), yolcular Nuray Danacı (35), Eda Danacı (11), Emre Danacı (8), Bilge Hatun Danacı(1), Mehmet Sadık Şaşmaz (24), Mustafa Kılavuz (32), Zeki Elmas (51), Türkan Mermer (48), Nejdet Mermer (51), Mustafa Turgut (25), Doğan Dokuz (37), Alican Balaver, Bülent Tohumcu (43), Cumali Özkan (46) ve Yılmaz Çiftçi (38) yaralandı.

Otobüsün alt katında uyuyan yedek şoför 44 yaşındaki Ramazan Doğan ise olaydan yara almadan kurtuldu. Kazanın bildirilmesi üzerine sevk edilen ekiplerinin yardımı ile otobüsten çıkrarılan yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların büyük bölümü hafif yaraları nedeniyle ayakta tedavi edilirken, ön kısımda bulunmaları nedeni ile ağır yaralananan muavin Ramazan Gürbüz ile yolculardan Türkan Mermer ve Nejdet Mermer ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazanın meydana geldiği bölgede, menfez için açılan çukurun bulunduğu kısmın trafiğe kapalı olduğu, yol çalışması bulunduğuna dair uyarı levhaları bulunduğu bildirilirken, şoförün bunu farketmeyerek kapalı yola girmesi sonucu kazanın olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 05.10.2011 16:21
Anahtar Kelimeler:
KazaSivasŞarkışlaDubleYol
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