Kanser Tedavisinde Yeni Umut

KEMİK ERİMESİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN BAZI İLAÇLAR MEME, AKCİĞER VE KOLON KANSERİNİN YAYILMASINI ÖNLEYEBİLİR

Kemik erimesinin tedavisinde kullanılan bazı ilaçların meme, akciğer ve kolon kanseriyle mücadelede de etkili olduğu belirlendi.

ABD'deki Mount Sinai Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr Mone Zaidi ve ekibinin kobay ve insan hücreleri üzerinde yaptığı araştırma, kemik erimesinin tedavisinde kullanılan bifosfonat içeren ilaçların kanser hücrelerinin yayılmasını hızlandıran bazı proteinlerin (HER) üretimini engellediğini gösterdi.

Araştırmacılar sonuçların başka çalışmalarla da doğrulanması ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin onay vermesi halinde HER ile bağlantılı kanserlerin tedavisinde bu ilaçların kullanılabileceğini vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "PNAS" dergisinde yayımlandı.