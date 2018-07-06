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Kanser İlaçlarını Sulandıran Eczacıya Hapis Cezası

Almanya'nın Bottrop kentinde, kanser ilaçlarını sulandırarak daha fazla kazanç sağlamaya çalışan 48 yaşındaki eczacıya, 12 yıl hapis cezası verildi

Kanser İlaçlarını Sulandıran Eczacıya Hapis Cezası

Almanya'nın Bottrop kentinde, kanser ilaçlarını sulandırarak daha fazla kazanç sağlamaya çalışan 48 yaşındaki eczacıya, 12 yıl hapis cezası verildi

06 Temmuz 2018 Cuma 14:09
Kanser İlaçlarını Sulandıran Eczacıya Hapis Cezası


: Almanya'nın Bottrop kentinde, kanser ilaçlarını sulandırarak daha fazla kazanç sağlamaya çalışan 48 yaşındaki eczacıya, 12 yıl hapis cezası verildi.
Kararı veren Essen Eyalet Mahkemesi, eczacı Peter S'yi, daha lüks bir yaşam arzusundan dolayı 14 binden fazla kanser ilacını sulandırmak ve bu ilaçların tümünün parasını sağlık sigortalarından almaktan suçlu buldu.
İlaçların sulandırılması nedeniyle kalitelerinin büyük ölçüde azaldığına dikkati çeken mahkeme, Peter S'yi meslekten ömür boyu men etti.
Dava sırasında Peter S'nin avukatları delillerin yeterli olmadığını savunarak müvekkillerinin serbest bırakılmasını, savcılık eczacının müşterileri ölümle yüz yüzeyken kendisine yüzme havuzlu bir villa yaptırdığı gerekçesiyle 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.
Eczacının kanser hastası müşterileri ise kaç kişiye sulandırılmış ilaç verildiği konusunun açıklığa kavuşturulamadığını belirterek mahkeme kararını eleştirdi.
Savcılık, Peter S'nin en az bin kişiye sulandırılmış ilaçlardan sattığını tahmin ediyor.
Eczacının skandalı ortaya çıkartan iki çalışanı, 2017 yılı sonunda bu tür olayları ortaya çıkaran kişilere verilen Alman Whistleblower Ödülü'ne layık görülmüştü.
 

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Son Güncelleme: 06.07.2018 17:12
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