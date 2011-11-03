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Kanser hücrelerini besliyor

Karın içi yağlanmanın birçok hastalığın habercisi olduğu biliniyordu. Bu sorunlara bir yenisi daha eklendi.

Kanser hücrelerini besliyor

Karın içi yağlanmanın birçok hastalığın habercisi olduğu biliniyordu. Bu sorunlara bir yenisi daha eklendi.

03 Kasım 2011 Perşembe 21:19
Kanser hücrelerini besliyor
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Chicago Üniversitesi'nden bir ekibin yaptığı araştırmaya göre karın içerisindeki yağlanma yumurtalık kanserinin yayılmasına neden oluyor.

Bu bölgedeki yağlar yumurtalıklarda oluşan kanser hücreleri için adeta benzin görevi görüyor ve kanser hücrelerinin büyümesini sağlıyor.

Nature Medicine Dergisi'nde yayınlanan araştırma sonuçlarında karın içine yağ enjekte edilen sağlıklı farelerin vücudunda kanser hücrelerinin 20 dakika gibi kısa bir sürede yayıldığı belirtiliyor.

Bilim adamları bu araştırmanın göğüs kanseri gibi kanserlerde tümörün vücudun diğer bölümlerinde gelişimi konusunda ışık tutabileceğini düşünüyor ve bu mekanizmanın sadece yumurtalık kanseriyle sınırlı kalmayabileceğini belirtiyorlar.

Yumurtalık kanseri kadınlar arasında en yaygın 4'üncü kanser türü olarak biliniyor.

 

Son Güncelleme: 03.11.2011 21:19
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