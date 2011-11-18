Kanser Hastalarına Yardım Derneği Üyelerine Yemek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, “Meme Kanseri Ayı” çerçevesinde Girne Mercure Otel’de kadın üyelerine moral ve motivasyon yemeği organize etti.



Vertical Express Gazetesi işbirliğinde gerçekleşen yemekte Sanatçı Dilruba Sultan ve Murat Renkli, üyeler için şarkılar söyledi.



Kanser Hastalarına Yardım Derneği Halkla İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu Ayla Derya, yemekte yaptığı konuşmada, etkinliklerine destek olanlara teşekkür etti.