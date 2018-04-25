Kanser aşısının ilk denemesi o kanseri yok etti

ABD'deki Pensilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Abramson Kanser Merkezi tarafından, gelişmiş yumurtalık tümörüne sahip 25 hastayla yürütülen araştırmada kanserin geleceğine dair umut verici sonuçlar elde edildi.

Sonuçları Science Translational Medicine Dergisi'nde de yayımlanan araştırma, hastaların kendi tümörlerinin etkisine maruz kalmasının ardından hastalara tekrar enjekte edilen bağışıklık hücreleriyle gerçekleşti. Vatan gazetesinde yer alan habere göre; bu şekilde daha geniş bir bağışıklık sistemi oluşturuldu. Pilot olarak yiirütülen çalışmada, bir kanserli hücrenin bu uygulamayla en fazla ne kadar yaşayabileceğini görmek hedeflenerek bu sürenin 'minumum' olduğuna dair işaretlerle karşılaşıldı. Aşılanan hastaların yüzde 50'sinin kanserle savaşan T hücrelerinin daha etkili hale geldiği görüldü.

Hatta aşılanan hastalardan biri, aşıdan 2 yıl sonra, ek bir tedaviye ihtiyaç duymadan 5 yıl içerisinde kanserden tamamen kurtuldu. Fakat araştırınacılardan Janos L. Tanyi, kanser hastaları için güvenli duran bu yöntemin antitümör hücrelerin artırılmasına büyük katkı sağlasa da daha fazla teste ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Tanyi, bu aşının diğer kanser aşılarından farkının, hastanın kendi hücresindan elde edilmesiyle kişiselleştirilmiş hücreler yardımıyla üretilmesi olduğunu ifade ediyor.