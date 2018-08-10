Kanlar içinde yere yığıldı!

Avusturya'nın Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerinden Sturm Graz'ın Güney Kıbrıs'tan AEK Larnaca'yı konuk ettiği karşılaşmada olaylar çıktı.

Konuk ekibin 46'da Truyols ve 74'te de Trickovski ile bulduğu gollerle 2-0 önde götürdüğü maçın geriye kalan bölümünde ev sahibi ekibin taraftarları sahaya yabancı madde atmaya başladı.

Liebenau Stadı’nda gerginlik tırmanırken mücadelenin yardımcı hakemlerinden Peter Magnusson’ın başına yabancı cisimler isabet etti. Bir anda kanlar içinde kendisini yerde bulan hakemin yardımına sağlık ekibi yetişti.

Yardımcı hakemin başı yarılınca karşılaşmaya bir süre ara verildi, hakemler ve oyuncular bir süre soyunma odasında bekledi. Ardından mücadeleye kaldığı yerden devam edildi, 2-0 üstünlükle sahadan ayrılan AEK Larnaca tur için büyük bir avantaj elde etti.