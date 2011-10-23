Kandilli Müdürü: Ölü sayısı 1000 olabilir

Van'da Tabanlı köyü merkezli 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kızılay, Erciş’te 25 bina ve 1 öğrenci yurdunun yıkıldığını açıklarken, Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, depremde 700 ila 1000 kişi arasında vatandaşın hayatını kaybetmiş olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.



BİNALAR YIKILDI



Iğdır’dan Hakari’ye Van’dan Şanlıurfa’ya kadar bütün yerleşim merkezlerinde hissedilen depremde bazı binalar yıkıldı, çok sayıda bina hasar gördü. Yaralanan çok sayıda kişi hastaneye kaldırılırken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışması başlatıldı. Depremde can kaybının fazla olmasından korkuluyor.



Öte yandan deprem Erciş'te çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu, özellikle Vanyolu ve Beyazıt mahallelerinde ciddi hasara yol açtı. Kızılay da Erciş’te 25 bina ve 1 öğrenci yurdunun yıkıldığını açıkladı.



YÜZLERCE ÖLÜ OLABİLİR





Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, depremin Van ve Erciş'te 8 mertebesinde hissedildiğini belirterek, "Bin dolayında evin hasar gördüğünü tahmin ediyoruz. Can kaybı olarak ise tahminimiz 700-1000 arasında. Yüzlerce kişinin hayatının kaybetmiş olabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.



BİTLİS'TE 1 ÇOCUK ÖLDÜ



Depremin hasar verdiği Bitlis'te de enkazdan 9 yaşındaki bir çocuğun cesedi çıkarıldı.



BİR ÇOK İLDE HİSSEDİLDİ



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssünü Van’a 30 kilometre uzaklıktaki Tabanlı Köyü olarak saptadığı deprem, yerin 5 kilometre altında meydana geldi ve 25 saniye sürdü. Kandilli’nin Richter ölçeğine göre 7,2, Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi’nin 7 büyüklüğünde olduğu açıkladığı deprem, bazı binaların yıkıldığı Van kent merkezi ile Hakkari’de şiddetli olmak üzere Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Muş, Bingöl, Tunceli, Batman, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Siirt ve Şanlıurfa’da hissedildi.



BİNALAR YIKILDI, ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR



Depremin merkez üssü Tabanlı köyü ve çevre köylerle, kent merkezinde birçok bina yıkıldı. Çatıları ve bacaları yıkılan, duvarları çatlayan birçok bina hasar gördü. Kazım Karabekir Caddesi’nde ve Cumhuriyet Caddesi’nde yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmak için ekipler çalışma başlattı. Enkaz altından yaralı çıkarılanlarla sinir krizi geçiren bir çok kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ELEKTRİK VE TELEFONLAR KESİLDİ



Yüzeye yakında olması nedeniyle yıkıcı etkisi büyük olan deprem sırasında telefonlar sustu, elektrikler kesildi. Depremle birlikte sokağa fırlayan halk, artçı şokların devam etmesiyle paniğe kapıldı. Bir çok kişi araçlarla kenti terk etmeye başladı.



ERCİŞ'TE BİNALAR YIKILDI



Deprem sonrasında Erciş’te bazı binaların çöktüğü çok sayıda yaralı olduğu ve enkaz altında kalanların bulunduğu öğrenildi.



MİNARE EVİN ÜZERİNE YIKILDI



Deprem Muş'ta da hissedildi. Muş Valisi Ali Çınar, yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşmış herhangi bir olumsuz durum olmadığını belirterek, “Bize ulaşan can kaybı yok. Yalnızca Bulanık ilçesinin Sarıpınar beldesinde bir caminin minaresi evlerin üzerine yıkıldı. Bu olayda da şans eseri ölen ve yaralanan olmadı” dedi.



Bulanık Kaymakamı Ferit Görükmez ise Adıvar köyünde bir caminin minaresinin yıkıldığını, bu nedenle bazı ev ve iş yerlerinin zarar gördüğünü ifade etti.





HASAR FAZLA OLABİLİR



İTÜ Maden Fakültesi öğretim üyesi Prof. Okan Tüysüz, bölgede çok hareketli faylar olduğunu ve geçmişte de önemli depremler yaşandığını belirterek, "Bölgede 6.5 büyüklüğünde bir deprem her 50 yılda bir olabiliyor. Deprem üretmeye uygun bir bölge.



Bizim açımızdan şaşırtıcı değil. 6.6 önemli bir deprem. 6.5'tan sonra zeminde önemli deformasyonlar ve kaymalar oluşuyor. Hasarın fazla olmasını beklediğimiz bir durum" dedi.



Bu büyüklükte bir depremin arkasından çok sayıda artçı deprem meydana gelebileceğine dikkat çeken Tüysüz, hasarlı yapılara girilmemesi uyarısı yaptı.



ARTÇILAR 6'NIN ÜZERİNDE OLABİLİR



İstanbul Üniversite Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Simav Bargu: Bunun yıkıcı bir deprem olduğu belli, büyüklüğü 6'nın üzerinde. Mutlaka yıkılan binalar vardır. Bölge Türkiye'nin birinci derece deprem bölgelerinden birisi. Depreme Kuzey Anadolu Fayı'nın neden olduğunu düşünüyorum.



Bu depremin bir öncü değil, ana deprem olduğunu düşünüyorum. Ama bundan sonra artçılar olabilir. Dilim varmıyor ama artçıların büyüklüğü 6'dan aşağı olmayabilir."





"ÇÖKEN BİR EV GÖRDÜM"



Van'da depremi yaşayan vatandaşlardan Cengiz Çakır, CNN Türk'e bağlanarak, olay sırasında Van Merkez'de olduğunu ve herkesin panik halinde sağa sola koşuştuğuu söyledi. Çakır, "Ben merkezdeydim. Bir anda millet koşmaya başladı. Valiliğin önünde çöken bir ev gördüm. Ambulanslar sürekli sirenler çalıyordu. Tahmin ediyorum yaralıları taşıyorlardı" dedi.