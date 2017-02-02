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02 Şubat 2017 Perşembe 16:06

Kanarya Adaları’nda Kaybetti, Facebook’ta Buldu!

Kanarya Adaları'nda Kaybetti, Facebook'ta Buldu!
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 Kanarya Adaları’nda Kaybetti, Facebook’ta Buldu!

İsveçli Ulrika İspanya’nın Kanarya Adaları’nda Ocak ayında plajda kaybettiği nikah yüzüğünü İngiliz bir çiftin Facebook paylaşımı sonucu buldu.
Oğluna güneş kremi sürmek için çıkardığı nikah yüzüğünü, tüm aramalarına karşın bulamayan Ulrika, tatillerinin bitmesi üzerine ailesi ile birlikte İsveç’e döndü.

Aynı yerde tatil yapan İngiliz Dass ailesinin çocukları Ulrika’nın plajda kaybettiği altı adet kalp şeklinde elmasla süslü 18 ayar altın yüzüğü buldu.’’Bir köşede unutulacağını’’ düşündükleri yüzüğü polise teslim etmeyen Dass ailesi yüzükte Andreas&Ulrika isimlerinin kazınmasından yola çıkarak sahibini Facebook paylaşımı aracılığı ile aramaya karar verdi.

İsveç Afton Bladet gazetesinin haber yaptığı İngiliz ailenin Facebook paylaşımını gören Ulrika’nın eşinin kuzeni aileye haber vererek yüzüğün kendilerinin olup olmadığını sordu.
Yüzüğün kendi yüzüğü olduğunu anlayan Ulrika İngiliz aile ile ilişkiye geçerek yüzüğüne kavuşacağı mutlu anı bekliyor.


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