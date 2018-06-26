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Kanada’ya Son İki Yılda 100’den Fazla Diplomattan İltica Talebi

Kanada’ya son iki yılda 104 diplomat iltica talebinde bulundu.

Kanada’ya Son İki Yılda 100’den Fazla Diplomattan İltica Talebi

Kanada’ya son iki yılda 104 diplomat iltica talebinde bulundu.

26 Haziran 2018 Salı 12:15
Kanada’ya Son İki Yılda 100’den Fazla Diplomattan İltica Talebi

 Kanada’ya son iki yılda 104 diplomat iltica talebinde bulundu.

Kanada Dışişleri Bakanlığının Bilgi Erişim Kanunu gereği hazırladığı rapor yayınladı.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’de yayınlanan rapora göre, Mart 2016 ile Nisan 2018 arasında 104 akredite yabancı temsilci, kendileri ve aile fertleri için mülteci koruma başvurusu yaptı. Raporda, bu diplomatların hangi ülke vatandaşları olduğuna yönelik bilgiler ise gizlendi.

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Kanada Mülteciler Konseyi Genel Direktörü Janet Dench da diplomatların ilticalarında ülkelerindeki rejim ya da siyasi iktidar değişikliğinin en önemli etken olduğunu belirtti.

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İltica eden diplomatlardan bazılarının cinsel tercihlerinin karşılığının ülkelerinde ölüm cezası olmasını gerekçe gösterdiğini aktaran Dench, "Ölüm veya ceza korkusuyla tercihini gizleyen bir LGBT mensubu birey Kanada'da özgürce yaşamak için mülteci statüsü talep edebilir." ifadesini kullandı.

Janet Dench, diplomatik statüye sahip kişilerin daha az meşru sebeplerle veya insan hakları ihlalleri ve diğer yanlışlar nedeniyle kovuşturmadan kaçma arzusundan mülteci statüsü isteyebileceğini kaydetti.

Öte yandan Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı Sözcüsü Beatrice Fenelon da konuyla ilgili "Yasalara göre, herkesin usulüne uygun olma şartıyla Kanada'dan sığınma talebinde bulunma hakkı vardır. Ancak bu sürecin sonunda Kanada'da bir sığınmacının kalmasına izin verileceğine dair hiç kimseye hiçbir garanti verilmemektedir" bilgisini verdi.

 


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Son Güncelleme: 26.06.2018 15:18
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