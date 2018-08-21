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Kanadalı Belediye Başkanı evini Suriyeli mülteci aileye verdi

Kanadalı Belediye Başkanı evini Suriyeli mülteci aileye verdi

21 Ağustos 2018 Salı 07:42
Kanadalı Belediye Başkanı evini Suriyeli mülteci aileye verdi

KUZEY DUNDAS KASABASI BELEDİYE BAŞKANI ERİC DUNCAN, ANNESİNİN YANINA TAŞINARAK BOŞALTTIĞI EVİNİ GEÇİCİ SÜREYLE 3 ÇOCUKLU SURİYELİ MÜLTECİ AİLEYE TAHSİS ETTİ
 Kanada’da bir belediye başkanı, kasabasına yerleşen Suriyeli mülteci aileye tahsis etti.
Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Kuzey Dundas kasabası Belediye Başkanı Eric Duncan, 5 ay önce annesinin yanına taşınarak boşalttığı evini, 3 çocuklu Suriyeli mülteci aileye verdi. 
Kasaba halkının aralarında para toplayıp sponsor olarak Suriye’den getirdikleri 20 kişilik grubun içindeki Dania el-Muazzen ve Adel el-Ghorani ile çocuklarını, 5 ay önce evinde misafir etmeye başlayan Duncan, "Ben bekarım. Annemin evi hem bana yakın hem de ikimizin yaşayabileceği kadar büyük. Bu ailenin burada yerleşmek ve yaşamak istediklerini anladım. Kanada’ya alışıncaya kadar geçici olarak evimi onlara tahsis ettim" dedi.
Kasaba sakinlerinin gelen Suriyelilere ev eşyaları, mobilya ve diğer ihtiyaç malzemeleri bağışladığını söyleyen Duncan, "Böyle zorluklar ancak böyle birlikteliklerle aşılır’’ dedi. 
Kanada basınına konuşan anne Dania el-Muazzen de çocuklarının çok mutlu olduğunu belirterek, Başkan Duncan ve kasaba sakinlerine teşekkür etti. 
Baba Adel el-Ghorani de yaşadıkları zorlukları, kasaba halkının yardımları ve güleryüzü ile aştıklarını belirterek, "Burada yolda yürürken herkes gülümsüyor ve merhaba diyor" şeklinde konuştu. 
Kanada’da iktidardaki Liberal Partinin lideri Başbakan Justin Trudeau, seçim kampanyasında ülkeye 25 bin Suriyeli mülteci alma vadinde bulunmuştu. Seçimlerin ardından 2015 yılından itibaren Suriyeli mültecileri almaya başlayan Kanada, daha sonra sponsorluk sistemi ile bu rakamı 50 bine yükseltmişti.
Kanada’ya getirilen Suriyeli mülteciler, halen ülkenin muhtelif eyalet ve kentlerinde yaşıyorlar. 
 

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Son Güncelleme: 21.08.2018 11:13
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