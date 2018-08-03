banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95654
ALTIN
197.416
DOLAR
5.0780
STERLİN
6.6110
EURO
5.8781
Sıcak ve nemli havaya dikkat!
SICAK VE NEMLİ HAVAYA DİKKAT!
Çocuk yalan beyandan tutuklandı
ÇOCUK YALAN BEYANDAN TUTUKLANDI
Doğu çifti ağır cezaya sevk edildi
DOĞU ÇİFTİ AĞIR CEZAYA SEVK...
Teminatla serbest bırakıldı
TEMİNATLA SERBEST BIRAKILDI
banner282

Kanada’da ‘masraflı hastaya’ ötanazi baskısı yapıldı

Kanada’nın London kentinde bir hastanenin, kronik beyin rahatsızlığı olan hastaya, bakım giderleri yüksek olduğu için ötanazi baskısı yaptığı iddia ediliyor.

Kanada’da ‘masraflı hastaya’ ötanazi baskısı yapıldı

Kanada’nın London kentinde bir hastanenin, kronik beyin rahatsızlığı olan hastaya, bakım giderleri yüksek olduğu için ötanazi baskısı yaptığı iddia ediliyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:33
Kanada’da ‘masraflı hastaya’ ötanazi baskısı yapıldı

Ontario eyaletine bağlı London kentindeki Sağlık Bilimleri Merkezi’nde iki yıldan fazla bir süre ileri derecede serebellar ataksi teşhisi ile tedavi gören 42 yaşındaki Roger Foley, hastanedeki iki sağlık görevlisi tarafından ötanaziyi kabul etmesi için kendisiyle yapılan konuşmalardan birinin ses kaydını alıp, ülkenin ulusal televizyonu CTV’ye verdi.

“HAYATINI BİTİRMEK İSTERSEN…”

Ses kaydında Foley’e “Hayatını bitirmek istersen yardım alabilirsin” gibi teklifler getirildiği duyuldu.

Hastanenin kendisini zorla taburcu etme girişimlerini 2017 eylül ayından beri sürdürdüğünü anlatan Foley, bunun ötanazi baskısı boyutuna vardığını ifade etti. Foley, günlük bakım ücretinin 1500 Kanada Doları (yaklaşık 5 bin 850 lira) olduğunun kendisine söylendiğini belirtti.

Hastaneden zorla çıkarılmak istenmesinin yasalara aykırı olduğunu, hasta haklarının ihlal edildiğini vurgulayan Foley, “Kanada’da ötanazi olaylarında acı çeken kişilere verilmeyen gerekli özenin ve gerçeklerin bilinmesini istiyorum. Acımı dindirmek için ihtiyacım olan yardımı almayı, kalan ömrümü haysiyetle yaşamayı ama mümkün olduğunca bağımsız yaşamayı istiyorum.” dedi.

“ÇOK ACI”

Öte yandan Foley, avukatı Ken Berger aracılığıyla hastane, eyalet hükümeti ve federal hükümet aleyhine dava açtı.

Konuya ilişkin açıklama yapan avukatı Berger, müvekkilinin “çok trajik ve rahatsız edici bir durumda” olduğunu belirterek, “Burada, toplumun yardımına ve ilgisine ihtiyaç duyuyoruz. Müvekkilime ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlamak yerine ötanaziye ilgi duyup duymadığını sormak çok acı.” diye konuştu.

Berger ayrıca, Federal Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould'a bir mektup göndererek, ötanazinin durdurulmasını talep etti.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya’da Irkçı Saldırı
İtalya’da Irkçı Saldırı
Budist tapınağında şok iddia: Rahibelerin zihnini kontrol ederek…
Budist tapınağında şok iddia: Rahibelerin zihnini kontrol ederek…
Zimbabve'de seçimi Mnangagwa kazandı
Zimbabve'de seçimi Mnangagwa kazandı
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
Pompeo: “Kuzey Kore verdiği sözün çok gerisinde“
Pompeo: “Kuzey Kore verdiği sözün çok gerisinde“
Yılda 1.700 saat ekrana bakıyoruz
Yılda 1.700 saat ekrana bakıyoruz
NASA fotoğrafını yayınladı… İşte Samanyolu’nun ablası!
NASA fotoğrafını yayınladı… İşte Samanyolu’nun ablası!
California'daki yangın nedeniyle tahliyeler sürüyor
California'daki yangın nedeniyle tahliyeler sürüyor
Çin'i Jongdari tayfunu vurdu
Çin'i Jongdari tayfunu vurdu
Bu fotoğraf dünyayı ayağa kaldırmıştı… 1 yıl sonra çarpıcı itiraf!
Bu fotoğraf dünyayı ayağa kaldırmıştı… 1 yıl sonra çarpıcı itiraf!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim