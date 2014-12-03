Kanada'da Kuş Gribi Görüldü

BRITISH COLOMBIA EYALETİNE BAĞLI FRASER VALLEY BÖLGESİNDEKİ İKİ ÇİFTLİKTE YETİŞTİRİLEN HAYVANLARIN,

KUŞ GRİBİ VİRÜSÜ İLE ENFEKTE OLDUKLARI AÇIKLANDI

18 BİN HİNDİ VE TAVUĞUN İTLAFINA BAŞLANDI

Kanada'nın British Colombia eyaletinin Fraser Valley bölgesinde birinde hindi diğerinde tavuk üretilen iki çiftlikte, kuş gribi virüsü saptandı.

Kanada Gıda Denetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada, iki çiftliğin de karantinaya alındığı ve uluslararası biyo-güvenlik uygulamalarının başlatıldığı belirtildi. Test işlemlerine haftabaşında başlandığı öğrenilirken, şu ana dek çok sayıda hayvanın virus nedeniyle öldüğü bildirildi.

YILBAŞI İÇİN YETİŞTİRİLİYORDU

Fraser Valley Bölgesi'nin Abbotsford kentindeki çiftlikte haftalardır yılbaşı satışları için beslenen 11 bin hindi, enfekte oldukları kuş gribi virüsü yüzünden itlaf edilecek. Kanada Veterinerlik Hizmetleri Şefi Dr. Harpreet Kochar, Chilliwack kentindeki bir başka çiftlikte bulunan 7 bin tavuğa da virus bulaştığını ve toplamda 18 bin hayvanın itlafına başlandığını açıkladı. Dr. Kochar, virüsün yayılma riskinin bulunduğunu ve çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

British Colombia'nın Fraser Valley Bölgesi'nde 2005 yılından bu yana dördüncü kez yaşanan kuş gribi salgınında şu ana kadar 15 milyondan fazla hayvan itlaf edildi.