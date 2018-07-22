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Kanada’da İslamofobi protestosu

Kanada’da, geçen hafta İslamofobik saldırıya uğrayan, Filistin asıllı Kanada vatandaşı Muhammed Abu Marzouk'a destek için protesto gösterisi düzenlendi.

Kanada’da İslamofobi protestosu

Kanada’da, geçen hafta İslamofobik saldırıya uğrayan, Filistin asıllı Kanada vatandaşı Muhammed Abu Marzouk'a destek için protesto gösterisi düzenlendi.

22 Temmuz 2018 Pazar 07:03
Kanada’da İslamofobi protestosu

Kanada’da, geçen hafta İslamofobik saldırıya uğrayan, Filistin asıllı Kanada vatandaşı Muhammed Abu Marzouk'a destek için protesto gösterisi düzenlendi.

Mississauga kentinde, ülkede son dönemde artan İslamofobik saldırılar protesto edildi. Celebretion Meydanı’nda farklı Müslüman toplumlardan yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, geçen hafta, bir Türk ailenin de katıldığı piknikten dönerken ailesiyle İslamiyet karşıtı kişilerin saldırısına uğrayan Muhammed Abu Marzouk’a destek çağrısı yapıldı.
Irkçılık, ayrımcılık ve İslamofobi karşıtı sloganların atıldığı gösteriyi düzenleyen FerasMarish, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hoşgörü ve özgürlükler ülkesi olan Kanada’nın kanunlarının, masum ve mazlumları koruması gerektiğine inanıyoruz." dedi.
Marish, hemen hemen her gün bu tip saldırılarla karşılaştıklarını belirterek, "Geçen hafta bir kardeşimiz, ailesiyle uğradığı saldırıda çok ciddi şekilde yaralandı. Hala hastanede ve hayat mücadelesi veriyor." diye konuştu.
Kanada’yı Kanada yapan değerlere, her Kanadalı gibi kendilerinin de inandığını ve değer verdiğini anlatan FerasMarish, "Bizim istediğimiz tek şey, bu ülkede her inançtan insanın barış ve huzur içinde yaşaması." ifadelerini kullandı.
Protesto gösterisine katılanlar, yaptıkları konuşmalarda, Müslümanları "İslami terörist" diye nitelendirenlerin, Müslümanlara terör uyguladıklarını dile getirdi. Güvenlik güçlerinin, inancına göre giyinen ve bu nedenle saldırıya uğrayan herkesi koruması ve olayı nefret suçu olarak nitelendirmesi gerektiğini vurgulayan konuşmacılar, Muhammed Abu Marzouk ve ailesine yardım çağrısında bulundu.
Marzouk’un sağlık ve hukuk mücadelesi için para ve avukata ihtiyacı olduğunu ifade eden konuşmacılar, açılan yardım hesabına katkıda bulunanlara teşekkür etti. Protesto gösterisi, yürüyüşün ardından sona erdi.
OLAY
Toronto kentinde, ailesi ve arkadaşlarıyla geçen hafta pazar günü pikniğe giden Muhammed Abu Marzouk, İslam karşıtı iki kişi tarafından eşi ve çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövülmüş, başına aldığı darbelerle ağır yaralanmıştı. Saldırganlar, aralarında bir Türk ailenin de bulunduğu gruptakilere, nefret suçu içeren İslamofobik küfür ve hakaretler etmişti.
Toronto polisi tarafından gözaltına alınan saldırganlar, çıkarıldıkları mahkemece kefaletle serbest bırakılmışlardı.
Saldırıyla ilgili davaya, 14 Ağustos'ta devam edileceği açıklanmıştı.
 

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Son Güncelleme: 22.07.2018 10:19
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