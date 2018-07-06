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Kanada’da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 33 Kişi Öldü!

Kanada'nın Quebec eyaletinde 29 Haziran’dan bu yana aşırı sıcak nedeniyle ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının son 1 haftadır 40 ila 45 santigrat derecede seyrettiği belirtildi.Açıklamada, aşırı sıcaklarla yükselen yüksek ozon konsantrasyonlarının kötü hava kalitesine neden olduğu, bunun da özellikle astımlı çocuklarda, nefes darlığı ve kalp hastalığı olan kişilerde etkili olduğu, belirtildi.

Kanada’da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 33 Kişi Öldü!

Kanada'nın Quebec eyaletinde 29 Haziran’dan bu yana aşırı sıcak nedeniyle ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının son 1 haftadır 40 ila 45 santigrat derecede seyrettiği belirtildi.Açıklamada, aşırı sıcaklarla yükselen yüksek ozon konsantrasyonlarının kötü hava kalitesine neden olduğu, bunun da özellikle astımlı çocuklarda, nefes darlığı ve kalp hastalığı olan kişilerde etkili olduğu, belirtildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 06:22
Kanada’da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 33 Kişi Öldü!


Kanada'nın Quebec eyaletinde 29 Haziran’dan bu yana aşırı sıcak nedeniyle ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının son 1 haftadır 40 ila 45 santigrat derecede seyrettiği belirtildi.

Açıklamada, aşırı sıcaklarla yükselen yüksek ozon konsantrasyonlarının kötü hava kalitesine neden olduğu, bunun da özellikle astımlı çocuklarda, nefes darlığı ve kalp hastalığı olan kişilerde etkili olduğu, kaydedilen ölüm vakalarında bu durumun yaşandığı bildirildi. Ölenlerin çoğunun 50 ila 80 yaşındakiler olduğu belirtildi.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren yerini daha serin bir havaya bırakmasının beklendiği ifade edildi.

BAŞBAKAN TRUDEAU’DAN TAZİYE

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sosyal medyadan aşırı sıcaklardan hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınlandı. Trudeau paylaşımında, "Dua ve düşüncelerim bu sıcak hava dalgası sırasında Quebec'te ölenlerin sevdikleriyle. Rekor sıcaklıkların Orta ve Doğu Kanada'da devam etmesi bekleniyor. Bu yüzden kendinizi ve ailenizi nasıl koruyacağınızı bildiğinizden emin olun." ifadesini kullandı.

Quebec eyaletinde en son 2010 yılında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetmişti.
 

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Son Güncelleme: 06.07.2018 09:25
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