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Kanada Kentinin Halkı Kış Olimpiyatları\'nı İstemiyor

CALGARY KENTİNİN 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI\'NA EV SAHİPLİĞİ BAŞVURUSUNA İLİŞKİN YAPILAN REFERANDUMDA HALKIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU

Kanada Kentinin Halkı Kış Olimpiyatları\'nı İstemiyor

CALGARY KENTİNİN 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI\'NA EV SAHİPLİĞİ BAŞVURUSUNA İLİŞKİN YAPILAN REFERANDUMDA HALKIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:36
Kanada Kentinin Halkı Kış Olimpiyatları\'nı İstemiyor

CALGARY KENTİNİN 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI\'NA EV SAHİPLİĞİ BAŞVURUSUNA İLİŞKİN YAPILAN REFERANDUMDA HALKIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU "HAYIR" OYU KULLANDI
Calgary, 14 Kasım 18 : Kuzey Amerika ülkesi Kanada\'nın Calgary kentinde, şehrin 2026\'da yapılacak Kış Olimpiyatları\'na ev sahipliği için düzenlenen referandumda halkın çoğunluğu aleyhte görüş bildirdi.
Ülkenin orta kesimindeki Alberta eyaletine bağlı kentteki 767 bin 734 kayıtlı seçmenin 304 bin 774\'ünün oy kullandığı referandumda katılımcıların yüzde 56\'sı "Hayır" oyu kullandı.
 Kent Konseyine öneri niteliğindeki referandumun yasal bağlayıcılığı olmasa da, kent yönetiminin bu sonuca rağmen adaylık girişiminde bulunması beklenmiyor.
Calgary\'nin adaylıktan vazgeçmesinin ardından ev sahipliği mücadelesinin İsveç\'in başkenti Stockholm ile ortak adaylık başvurusu yapan İtalyan şehirleri Milano ve Cortina arasında geçmesi bekleniyor. 
Calgary kenti 1988 Kış Olimpiyatları\'na ev sahipliği yapmıştı.
(AA/AK/ŞEB)
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