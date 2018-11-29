banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95126
ALTIN
203.670
DOLAR
5.1563
STERLİN
6.6136
EURO
5.8694
Sürücülerin dikkatine
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı…
5 KİŞİ TUTUKLANDI
İçkiler benden, hadi şerefe!
İçkiler benden, hadi şerefe!
Babasına iftira attı
Babasına iftira attı
banner282
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Kanada\'dan Kaşıkçı Olayına İlişkin 17 Suudi Vatandaşına Yaptırım Kararı

KANADA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINA KARIŞTIKLARI GEREKÇESİYLE SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞI 17 KİŞİYE İLİŞKİN YAPTIRIM KARARI ALDI

Kanada\'dan Kaşıkçı Olayına İlişkin 17 Suudi Vatandaşına Yaptırım Kararı

KANADA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINA KARIŞTIKLARI GEREKÇESİYLE SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞI 17 KİŞİYE İLİŞKİN YAPTIRIM KARARI ALDI

29 Kasım 2018 Perşembe 17:42
Kanada\'dan Kaşıkçı Olayına İlişkin 17 Suudi Vatandaşına Yaptırım Kararı
KANADA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINA KARIŞTIKLARI GEREKÇESİYLE SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞI 17 KİŞİYE İLİŞKİN YAPTIRIM KARARI ALDI
Toronto, 29 Kasım 18 : Kanada hükümetinden, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı 17 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım kararı alındığı bildirildi. 
Kanada Dışişleri Bakanı ChrystiaFreeland, yaptığı yazılı açıklamada, Kaşıkçı\'nın öldürülmesiyle bağlantılı 17 Suudi uyruklu kişiye yönelik yaptırım kararı aldıklarını açıkladı. 
Bakan Freeland, yaptırımların, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın 2 Ekim 2018\'de yargısız infaz edilmesinden sorumlu veya ilişkili bireyleri hedef aldığını ve bu kişilerin Kanada\'daki tüm varlıklarını etkin bir şekilde dondurduğunu vurguladı. 
Yaptırım listesinin ayrıca Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası uyarınca da işlem göreceğini belirten Freeland, bu kişilerin Kanada\'ya kabul edilmeyeceklerinin altını çizdi. 
Bakan Freeland, "Bu 17 Suudi vatandaşı hakkında yaptırım uygularken Kaşıkçı cinayetini çevreleyen koşulların şeffaf ve titiz bir şekilde ele alınmasını istiyoruz. Suudi Arabistan tarafından bugüne kadar sunulan açıklamalar tutarlılık ve güvenilirlikten yoksundur. Kanada, insan hakları savunucularını desteklemeye kararlı ve dünya çapında basın özgürlüğünü desteklemeye devam edecek." ifadelerini kullandı. 
Kaşıkçı\'nın öldürülmesinin, tüm bireylerin ifade özgürlüğüne karşı bir saldırıyı temsil ettiğini aktaran Kanada Dışişleri Bakanı, "Kanada güvenilir ve bağımsız bir soruşturma çağrısı yapmayı sürdürüyor. Cemal Kaşıkçı\'nın cinayetinden sorumlu olanların hesap vermesi ve adaletle yüzleşmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. 
Açıklamaya göre, yaptırım uygulanan 17 kişinin isimleri şöyle:
"Mansour Othman Abahussain, Naif Hassan Alarifi, Fahad Shabib Albalawi, Meshal Saad Albostani, Thaar Ghaleb Alharbi, Abdulaziz Mohammed Alhawsawi, Mustafa Mohammed Almadani, Badr Lafi Alotaibi, Khalid Aedh Alotaibi, Mohammad Al-Otaibi, Saif Saad Alqahtani, Saud Al-Qahtani, Turki Muserref Alsehri, Waleed Abdullah Alsehri, Mohammed Saad Alzahrani, Maher Abdulaziz Mutreb, Salah Mohammed Tubaigy."
(AA/AK/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya, Abd'nin Yaptırımlarına Karşı Hazır
Rusya, Abd'nin Yaptırımlarına Karşı Hazır
İran'da İşçilerin
İran'da İşçilerin "maaş" Protestosu Sürüyor
Almanya’da Amazon'a,
Almanya’da Amazon'a, "rekabet" Soruşturması
Çin'deki Bebeklerin Genetiğinin Değiştirildiği İddiası
Çin'deki Bebeklerin Genetiğinin Değiştirildiği İddiası
Reggae Artık Dünya Kültür Mirası
Reggae Artık Dünya Kültür Mirası
Bm'nin Kararları Kağıt Üzerinde Kalıyor
Bm'nin Kararları Kağıt Üzerinde Kalıyor
Nijerya Beyin Göçü Yaşıyor
Nijerya Beyin Göçü Yaşıyor
Dolar neden düşüyor?
Dolar neden düşüyor?
Nato'nun Savaş Gemileri Karadeniz'de Rutin Devriyeye Devam Ediyor
Nato'nun Savaş Gemileri Karadeniz'de Rutin Devriyeye Devam Ediyor
Hindistan 31 Uydu Fırlattı
Hindistan 31 Uydu Fırlattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim