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Kanada\'dan Kaşıkçı Açıklaması

KANADA BAŞBAKANI JUSTİN TRUDEAU, ÜLKESİNİN, SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ KAYITLARI DİNLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Kanada\'dan Kaşıkçı Açıklaması

KANADA BAŞBAKANI JUSTİN TRUDEAU, ÜLKESİNİN, SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ KAYITLARI DİNLEDİĞİNİ AÇIKLADI

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:38
Kanada\'dan Kaşıkçı Açıklaması

KANADA BAŞBAKANI JUSTİN TRUDEAU, ÜLKESİNİN, SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI\'NIN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ KAYITLARI DİNLEDİĞİNİ AÇIKLADI
Paris, 12 Kasım 18 (.): Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesiyle ilgili kayıtları dinlediğini söyledi.
Trudeau, Fransa\'nın başkenti Paris\'teki Kanada Büyükelçiliğinde ülkesinin basınına konuştu.
Trudeau, kendisinin bu kayıtları bizzat dinlemediğini fakat ülkesinin istihbarat servisinin kayıtlara ulaştığını kaydetti.
Kanada Başbakanı, konuyu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın bir zamanda gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ve Paris\'te düzenlenen Birinci Dünya Savaşı\'nın sona erişinin 100. yıl dönümü anma törenleri sırasında da ele aldıklarını bildirdi.
Kanada basını, Justin Trudeau\'nun, Kaşıkçı\'nın öldürülmesi ile ilgili gelişmeleri diğer ülkelerle değerlendirmeye devam ettiklerini ve Suudi Arabistan hakkında verilecek kararı müzakere ettiklerini söylediğini yazdı. Trudeau\'nun Türkiye\'nin bu olayla ilgili duruşu nedeniyle Erdoğan\'a teşekkür ettiği de belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı\'nın öldürülmesi ile ilgili 10 Kasım günü yaptığı açıklamada, tapelerin, konuşmaların, Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere\'ye dinlettirildiğini belirterek, "Bunu çarpıtmaya gerek yok. Kesinlikle bu 15\'in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir, bunu onlar biliyor ve Suudi Arabistan yönetimi bu 15\'i konuşturmak suretiyle bunu meydana çıkarmayı başarır." ifadesini kullanmıştı.
(AA/TUĞ/HÖ)
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