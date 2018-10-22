Kanada\'da Deprem

ÜLKENİN GÜNEYBATISINDAKİ PORT HARDY AÇIKLARINDA 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KAYDEDİLDİ
Ankara, 22 Ekim 18 : Kuzey Amerika ülkesi Kanada\'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki liman kasabası Port Hardy\'nin 218 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.
Deniz tabanının 11 kilometre altında gerçekleşen depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.
(AA/ÖZ/ŞEB)
Ankara, 22 Ekim 18 : Kuzey Amerika ülkesi Kanada\'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki liman kasabası Port Hardy\'nin 218 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.
Deniz tabanının 11 kilometre altında gerçekleşen depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.
(AA/ÖZ/ŞEB)