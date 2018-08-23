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Kanada’da 23 Milyon Yıllık Fosil Bulundu

KANADA’NIN SASKATCHEWAN EYALETİNDEKİ BİR KAZI ALANINDA 23 MİLYON YILLIK MEMELİ BİR CANLIYA OLDUĞU BELİRLENEN FOSİLLER ORTAYA ÇIKARILDI

Kanada’da 23 Milyon Yıllık Fosil Bulundu

KANADA’NIN SASKATCHEWAN EYALETİNDEKİ BİR KAZI ALANINDA 23 MİLYON YILLIK MEMELİ BİR CANLIYA OLDUĞU BELİRLENEN FOSİLLER ORTAYA ÇIKARILDI

23 Ağustos 2018 Perşembe 06:43
Kanada’da 23 Milyon Yıllık Fosil Bulundu

KANADA’NIN SASKATCHEWAN EYALETİNDEKİ BİR KAZI ALANINDA 23 MİLYON YILLIK MEMELİ BİR CANLIYA OLDUĞU BELİRLENEN FOSİLLER ORTAYA ÇIKARILDI

Toronto, 23 Ağustos 18 : Kanada\'nın, Saskatchewan eyaletindeki bir kazı alanında 23 milyon yıllık memeli bir canlıya olduğu belirlenen fosiller ortaya çıkarıldı.
Grasslands National Park\'taki arkeolojik kazı alanında, günümüz at, kedi ve gergedanlarının 23 milyon yıl önceki akrabalarına ait olduğu belirtilen fosiller, Ottawa’daki Kanada Müzesinden Danielle Fraser başkanlığındaki bir ekip tarafından keşfedildi.
Park alanında 2017 yılına kadar yapılan kazılarda memeli türlerin fosillerine rastlamayan bilim heyeti, 2017 yazında yapılan bir araştırmada at kemikleri ve gergedan fosilleri keşfedince, bu yıl araştırmalarına farklı bir ağırlık verdiklerini açıkladılar.
Kanada basınına konuşan bilim heyetinden Danielle Fraser, "En az üç farklı at fosil türünü keşfettik. Bunlardan biri orta boy bir köpeğin büyüklüğündeydi. Bir puma büyüklüğüne yakın kedinin fosilini bulmaktan çok heyecanlandık. Ayrıca gizemli bir çene kemiği fosili bulduk, ama bu bir memeli değil." dedi.
Fosillerin, 23 milyon yıl önceki Miyosen döneminde ait olduğunu aktaran Fraser, “Onları Kanada\'da bulmak gerçekten heyecan verici ve şaşırtıcıdır çünkü son buzul döneminde meydana gelen buzullar, bu yaştaki her şeyi adeta bir kenara itti ve bu yüzden bu tür kayaçlar Kanada\'da çok nadirdir." ifadesini kullandı.
Fraser, bu fosillerin sadece Saskatchewan, Alberta ve Devon adasında bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Muhtemelen gelecek yıl geri dönecek ve tavşan ve kemirgen gibi küçük memelileri aramaya başlayacağız. Bu alandaki çalışmaların yaklaşık bir 10 yıl daha sürmesini öngörüyoruz."
(AA/ DOĞ/ŞEB)
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