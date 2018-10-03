banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97938
ALTIN
233.971
DOLAR
6.0386
STERLİN
7.8346
EURO
6.9817
Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunda Motor Kazası
TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
2017-2018 Üretim Yılı Kuraklık Haritası Açıklandı
HARİTADA 181 KÖY VE BÖLGE...
Bağış vurgunu büyüyor
BAĞIŞ VURGUNU BÜYÜYOR
Katil kocaya müebbet hapis
KATİL KOCAYA MÜEBBET HAPİS
banner282

Kanada Myanmarlı Lider Suu Çii'nin Onursal Vatandaşlığını İptal Etti

Kanada Myanmarlı Lider Suu Çii'nin Onursal Vatandaşlığını İptal Etti

03 Ekim 2018 Çarşamba 09:43
Kanada Myanmarlı Lider Suu Çii'nin Onursal Vatandaşlığını İptal Etti

Kanada parlamentosu, ülkesindeki Müslüman azınlığa uygulanan soykırıma sessiz kalan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye 2007'de verilen onursal vatandaşlığı iptal etti.


Kanada Senatosu, Temsilciler Meclisi'nin 28 Eylül'de aldığı kararı oy birliğiyle onaylayarak Suu Çii'ye 2007 yılında verilen onursal vatandaşlığın kaldırılmasına karar verdi.


Suu Çii Kanada'da onursal vatandaşlığı geri alınan ilk kişi oldu.


Suu Çii, ülkesinde ev hapsinde tutulduğu dönemde verdiği demokrasi mücadelesiyle 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Farklı ülkeler ve şehirlerden aldığı onur nişanları yanında Kanada hükümeti 2007 yılında Suu Çii'ye onursal vatandaşlık vermişti.


Myanmar liderinin, üstlendiği devlet görevinin ardından yetkili biri olarak 2017 yılından bu yana 700 binden fazla Arakanlı Müslümanın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan, BM'nin "etnik temizlik" olarak nitelendirdiği şiddet dalgasına kayıtsız kalması ve Arakanlı Müslümanlara yönelik insan

hakları ihlallerine karşı çıkmaması tepkilere yol açmıştı.


İngiltere'nin Oxford ve İrlanda'nın Dublin kentleri Suu Çii'ye verdikleri onur nişanlarını geri almıştı.


Suu Çii'ye verilen Nobel Ödülü'nün geri alınması için çağrılar yapılmış, imza kampanyaları düzenlenmişti.


Kanada'daki insan hakları aktivistleri, bir süredir imza kampanyaları ve protestolar düzenleyerek Suu Çii’ye verilen vatandaşlığın iptalini istiyordu.


"ACILARI HAFİFLETMEDE YETERSİZ"


Kanada Başbakanı Justin Trudeau, önceki gün yaptığı açıklamada, karar için federal parlamentoyu adres göstermiş ve fahri vatandaşlığının iptalinin, soykırıma maruz kalan Müslümanların acılarını hafifletmede yeterli olmayacağını belirtmişti.


ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK


Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.


Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.


BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ve "soykırım" olarak adlandırıyor.


Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.


Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.


Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi, Arakanlı Müslümanlara uygulanan tehcir ve soykırımı durdurmak için hiçbir şey yapmamakla suçlanıyor.


Son Güncelleme: 03.10.2018 12:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırılgan Kemik Yapısı Kan Kanseri Habercisi Olabilir
Kırılgan Kemik Yapısı Kan Kanseri Habercisi Olabilir
“Trump BM Programlarına Mali Yardımı El Altından Durdurmayı Amaçlıyor“
“Trump BM Programlarına Mali Yardımı El Altından Durdurmayı Amaçlıyor“
Trump'tan Suudi Arabistan Kralı'na: “Seni Biz Koruyoruz, Bedelini Öde“
Trump'tan Suudi Arabistan Kralı'na: “Seni Biz Koruyoruz, Bedelini Öde“
Nafta'nın İptali, Trump'ın Serbest Ticarete Son Darbesi Oldu
Nafta'nın İptali, Trump'ın Serbest Ticarete Son Darbesi Oldu
Jaxa, Ryugu Asteroidine Yeni Gezginci Araç İndirdi
Jaxa, Ryugu Asteroidine Yeni Gezginci Araç İndirdi
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor... Can Kaybı Bin 407'ye Yükseldi
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor... Can Kaybı Bin 407'ye Yükseldi
Dünya Yörüngesinde “Uydu Yarışları“ Sürüyor
Dünya Yörüngesinde “Uydu Yarışları“ Sürüyor
Çin’de Vergi Kaçıran Aktrise 130 Milyon Dolar Ceza
Çin’de Vergi Kaçıran Aktrise 130 Milyon Dolar Ceza
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor
Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı Artıyor
Endonezya'nın Soputan Yanardağı'nda Patlama
Endonezya'nın Soputan Yanardağı'nda Patlama

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim