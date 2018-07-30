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Kanada'dan Filistin'e 50 milyon dolarlık yardım

Kanada'nın, Batı Şeria ve Gazze'deki savunmasız sivillerin acil insani ihtiyaçları için 50 milyon dolarlık yardımda bulunduğu açıklandı. 

Kanada'dan Filistin'e 50 milyon dolarlık yardım

Kanada'nın, Batı Şeria ve Gazze'deki savunmasız sivillerin acil insani ihtiyaçları için 50 milyon dolarlık yardımda bulunduğu açıklandı. 

30 Temmuz 2018 Pazartesi 06:21
Kanada'dan Filistin'e 50 milyon dolarlık yardım

Kanada'nın, Batı Şeria ve Gazze'deki savunmasız sivillerin acil insani ihtiyaçları için 50 milyon dolarlık yardımda bulunduğu açıklandı. 
Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, İsrail ve Batı Şeria'ya yaptığı resmi ziyaretin ardından yazılı bir açıklamada bulunarak, "Kanada, fakir ve savunmasız Filistinlilerin ihtiyaçlarını ele almaya kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Kanada'nın iki devletli bir çözüm için gerekli sosyal ve ekonomik koşulların inşa edilmesine destek olmak da dahil bölgenin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olduğunu kaydeden Bibeau, Filistin'e yapılan 50 milyon doların üzerindeki yardımın acil insani ihtiyaçlar ve ekonomik büyüme odaklı kullanılacağını açıkladı.
Bakan Bibeau, yardımın özellikle kadınlar ve genç kızlar olmak üzere Batı Şeria ve Gazze'deki en savunmasız grupların insani yardım ihtiyaçlarına cevap vereceğini ifade etti.
Bibeau, yardımın 12.65 milyon dolarlık kısmının gıda, sağlık ve cinsiyete dayalı toplumsal şiddet mağduru olanları desteklemek için, 37.7 milyon dolarlık kısmının ise ekonomik güçlenmeyi, girişimciliği ve istihdamı destekleyecek projelere tahsis edileceğini duyurdu. 
Ziyareti sırasında Filistin Başbakanı Dr. Rami Hamdallah ile de bir araya geldiğini ve Batı Şeria'da Kanada tarafından finanse edilen bir dizi projeyi de incelediğini belirten Marie-Claude Bibeau, şunları kaydetti: 
"Yaptığımız bu yardım, en savunmasız Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacak. Bu yardım Feminist Uluslararası Yardım politikamızın önceliklerini yansıtacaktır. Bu politikanın ana teması, insani eylem, herkes için çalışan ekonomik büyüme ve kadınları ve kızları güçlendirmektir."
 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 09:33
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