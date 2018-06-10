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Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi sona erdi

G7 olarak da bilinen dünyanın en büyük ekonomisine sahip gelişmiş yedi ülkeden oluşan grubun Kanada'nın Charlevoix bölgesinde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi sona erdi. 

Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi sona erdi

G7 olarak da bilinen dünyanın en büyük ekonomisine sahip gelişmiş yedi ülkeden oluşan grubun Kanada'nın Charlevoix bölgesinde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi sona erdi. 

10 Haziran 2018 Pazar 07:05
Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi sona erdi

G7 olarak da bilinen dünyanın en büyük ekonomisine sahip gelişmiş yedi ülkeden oluşan grubun Kanada'nın Charlevoix bölgesinde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi sona erdi. 
Zirvenin kapanışını düzenlediği basın toplantısı ile duyuran ve aynı zamanda G7 Dönem Başkanı da olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada heyetinin son dakika lobicilik çabaları sonrası, tüm liderlerin ortak bir zirve tebliğini kabul ettiklerini söyledi.
Başbakan Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'un, ticaret hakkındaki gelişmelere dair duruşuna rağmen, iki günlük zirvenin sonunda büyük bir başarı yakaladıklarını ifade etti.
Trudeau, G7'nin bazı üyelerinden temiz okyanusları teşvik etmek ve yoksul ülkelerdeki kız çocukları için eğitime daha iyi erişim sağlamak amacıyla sağlam taahhütlere işaret ederek, liderlerin yalnızca beşinin bu konulara destek verdiğini, ABD ve Japonya'nın da bu hususu, imza atmadan kabul ettiklerini söyledi.
Kanada Başbakanı Trudeau, ABD ile aralarındaki gümrük tarifeleri konusunda daha önce söylediklerinin aynen geçerli olduğunu yineleyerek, "Biz Amerikalı işçiler zarar görsün demiyoruz ama Kanada da zarar görmesin." diye konuştu. 

"YAPILACAK ÇOK İŞ VAR" 
Trudeau, basın toplantısında, "Yapılması gereken çok iş var. Ancak zirve, herşeye rağmen başarılı oldu." dedi. Trudeau, Kanada, Avrupa Birliği, Almanya, Japonya, İngiltere ve Dünya Bankası'nın kriz ve çatışma durumlarından mağdur olan kadın ve kız çocuklarına 3,8 milyar dolarlık bir eğitim vermek için anlaşmaya vardığını ancak ABD'nin ilke olarak desteklediği bu girişime fon vermediğini ifade etti. 
 

ORTAK BİLDİRİ GEÇ YAYIMLANDI 
Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, zirveye katılan tüm liderlerin kabul ettiklerini söylediği ortak bildiri, geç saatlerde yayımlandı.

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Bildiride, herkesi kapsayan büyümeye yatırım yapılmasının benimsendiği, gelecekte etkili olacak iş ve meslek alanlarına hazırlık yapılacağı, cinsiyet eşitliğinin ve kadınların güçlendirilmesinin geliştirilmesine katkı verileceği duyuruldu.
Daha huzurlu, barış dolu ve güvenli bir dünya inşa etmek için işbirliği vurgulanan bildiride, iklim değişikliği, ve temiz enerji konularında birlikte çalışma kararı alındığı açıklandı.  
 

2019'DA G7 DÖNEM BAŞKANI FRANSA 
Bildirinin sonunda, G7 Dönem Başkanlığının 2019 yılı için Fransa'ya geçtiği ve 45. G7 Liderler Zirvesi'nin bu ülkede yapılacağı belirtildi. 
 

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR 
Öte yandan G7 karşıtı grupların, Quebec City kentindeki protesto gösterileri ise zirve bitmesine rağmen devam ediyor. Kent sokaklarını dolduran binlerce gösterici, kapitalizm ve küresel sermaye karşıtı sloganlar ile sürekli olarak yürüyüş yapıyor. Kanada polisinin aldığı yoğun güvenlik önlemlerine, ordu birlikleri de destek veriyor.

YENİDEN G8 OLMA İHTİMALİ
1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılmasının ardından G7 olarak anılmaya başlanmıştı. Kanada ile Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkenin grubu olarak biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ''Rusya da burada olmalı'' açıklamalarının ardından, grubun yeniden G8 olup olmayacağı da merakla bekleniyor. G7 üyesi birçok ülke, Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'ya karşı tutumları nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırım uyguluyor.
 

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Son Güncelleme: 10.06.2018 10:25
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