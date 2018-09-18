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Kanada'da Yapay Trans Yağlar Yasaklandı

Kanada'da Yapay Trans Yağlar Yasaklandı

18 Eylül 2018 Salı 07:30
Kanada'da Yapay Trans Yağlar Yasaklandı

HİDROJENİZE EDİLMİŞ YAPAY TRANS YAĞLARIN KULLANIMINI YASAKLAYAN KANADA SAĞLIK BAKANLIĞI, İÇERİĞİNDE BU MADDELERİN BULUNDUĞU GIDA ÜRÜNLERİNİN PİYASADAN ÇEKİLMESİ İÇİN ÜRETİCİ FİRMALARA 2 YIL SÜRE VERDİ

Kanada Sağlık Bakanlığı, hidrojenize edilmiş yapay trans yağların kullanımını resmen yasakladı.

Kanada Sağlık Bakanı Ginette Petitpas Taylor, yaptığı yazılı açıklamada, hidrojenize edilmiş yağların (PHO) yasaklandığını duyurdu.

Taylor, yasak kapsamına ülke içinde üretilen gıda ürünlerinin yanı sıra ithal gıdaların da dahil edildiğini aktardı.

Bu kararın, Kanada'da önde gelen ölüm nedenlerinden olan kalp hastalığı riskini azaltmada anahtar işlevi göreceğini vurgulayan Taylor, şu ifadeleri kullandı:

"Trans yağlar, kalp hastalığına yönelik bir risk faktörü olan kanda kötü kolesterol seviyelerini (düşük yoğunluklu lipoprotein -LDL) yükseltirken, kalp hastalıklarına karşı koruyan iyi kolesterolün (yüksek yoğunluklu lipoprotein - HDL) kan seviyelerini de azaltır. Sağlık Bakanı olarak, Kanada'da ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olan kalp hastalığındaki artışla çok ilgileniyorum. Aldığımız bu kararın, Kanadalıları bu yağların neden olduğu kronik hastalıklardan koruyacağına inanıyorum."

Öte yandan, yapay trans yağların kullanıldığı gıdaların piyasadan çekilmesi için üretici firmalara bakanlık tarafından 2 yıl süre verildi. Firmalar bu süre zarfında hidrojenize edilmiş yapay trans yağları tedarik listelerinden çıkaracak.

Bakan Taylor, 17 Eylül 2018 tarihinin esas alındığı uygulama kararı gereğince, 17 Eylül 2020'de hiçbir markette gıda ürünlerinde hidrojenize edilmiş yapay trans yağ bulunmayacağını kaydetti.

HİDROJENİZE EDİLMİŞ YAPAY TRANS YAĞ NEDİR?

Doğal olmayan, tamamen sentetik olan yapay trans yağlar, sıvı bitki yağlarının hidrojen ile ısıtılması sonucu elde ediliyor.

Ucuz olduğu için bazı üretici firmalar tarafından tercih edilen bu yağlar özellikle erken ölümlerde önemli bir etken olarak gösteriliyor. Bu tür yağların en önemli zararının, "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL'yi artırması ve "iyi kolesterol" olan HDL'yi azaltması olduğu belirtiliyor. Bilimsel araştırmalar, trans yağ seviyesi yüksek olanların kalp krizi geçirme riskinin, normal beslenenlere göre 3 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Trans yağların ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatarak diyabet, kas kaybı, kanser, obezite, kalp hastalıkları, kısırlık, karaciğer fonksiyon bozukluğu, alzheimer ve parkinson, hücre fonksiyon bozukluğu, kandaki yağ oranı yüksekliği, anne sütü kalitesinde düşüş ve düşük doğum riski gibi hastalıklara yol açtığı kaydediliyor. Hidrojenize edilmiş yağlar genellikle hazır patates kızartmaları, cips, kraker, bisküvi, çikolata, gofret ve benzeri besinlerde kullanılıyor.

 

Son Güncelleme: 18.09.2018 10:46
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