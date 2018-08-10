banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94940
ALTIN
252.782
DOLAR
6.4522
STERLİN
8.2787
EURO
7.3598
HASTANEDE REZALET!
HASTANEDE REZALET!
6 gün daha tutuklu kalacak
6 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Yağmurlu hava geliyor
YAĞMURLU HAVA GELİYOR
banner282

Kanada'da Silahlı Saldırı Sonucu En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Kanada'da meydana gelen silahlı saldırıda En Az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.

Kanada'da Silahlı Saldırı Sonucu En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Kanada'da meydana gelen silahlı saldırıda En Az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 18:51
Kanada'da Silahlı Saldırı Sonucu En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Kanada'da meydana gelen silahlı saldırıda En Az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.

Kanada'da meydana gelen silahlı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BÖLGEDEN UZAK DURULMASI KONUSUNDA UYARI

Polis yetkilileri, ülkenin doğusunda yer alan New Brunswick  eyaletinin Fredericton kentindeki silahlı saldırıda en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer, halkı olayın yaşandığı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

OLAYIN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ HENÜZ PAYLAŞILMADI

Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin gönderildiği ifade edildi

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine Bachelet Atandı!
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine Bachelet Atandı!
Japon Prensesin Düğünü Parasızlıktan Ertelenebilir
Japon Prensesin Düğünü Parasızlıktan Ertelenebilir
Yemen'de, 10 Yaşındaki Çocuğa İşkence Eden Üç Sapık, Şehir Meydanında Vince Asıldı
Yemen'de, 10 Yaşındaki Çocuğa İşkence Eden Üç Sapık, Şehir Meydanında Vince Asıldı
İtalyan Polisinden Türkiye'ye 20 Ton Esrar Taşıyan Gemiye Akdeniz'de Operasyon
İtalyan Polisinden Türkiye'ye 20 Ton Esrar Taşıyan Gemiye Akdeniz'de Operasyon
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Atletle Tesis Denetledi
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Atletle Tesis Denetledi
Japonya'da 9 Kişiyi Taşıyan Arama Kurtarma Helikopter Dağa Çakıldı!
Japonya'da 9 Kişiyi Taşıyan Arama Kurtarma Helikopter Dağa Çakıldı!
Murat Karayılan'ın tecavüz ettiği terörist el bombasıyla intihar etti
Murat Karayılan'ın tecavüz ettiği terörist el bombasıyla intihar etti
Güney Kore Firmaları Kuzey'e Yönelik Yaptırımları Delmiş
Güney Kore Firmaları Kuzey'e Yönelik Yaptırımları Delmiş
“Rusya, Kosova'yı Tanımamak Konusunda Kararlı“
“Rusya, Kosova'yı Tanımamak Konusunda Kararlı“
Ruhani’nin temsilcisinden Erdoğan: ABD’yi pişman edeceğiz
Ruhani’nin temsilcisinden Erdoğan: ABD’yi pişman edeceğiz

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim