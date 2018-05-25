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 Kanada'da patlama! Yaralılar var

Kanada Mississauga'daki bir restoranda infilak eden bomba 15 kişinin yaralanmasına yol açtı, yaralılardan üçünün durumu ağır. Polis, restorana bombayı bırakan iki erkek şüphelinin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

 Kanada'da patlama! Yaralılar var

Kanada Mississauga'daki bir restoranda infilak eden bomba 15 kişinin yaralanmasına yol açtı, yaralılardan üçünün durumu ağır. Polis, restorana bombayı bırakan iki erkek şüphelinin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

25 Mayıs 2018 Cuma 09:13
 Kanada'da patlama! Yaralılar var

 Kanada'da patlama! Yaralılar var

Kanada Mississauga'daki bir restoranda infilak eden bomba 15 kişinin yaralanmasına yol açtı, yaralılardan üçünün durumu ağır. Polis, restorana bombayı bırakan iki erkek şüphelinin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

Kanada'nın güneyindeki Mississauga kentinde yer alan bir restaronda patlama meydana geldi.

Bombay Bheladlı Hint restoranında yerel saatle 22.30'da gerçekleşen patlamada çok sayıda yaralı var. 15 yaralı hastanelere taşınırken, üç yaralının durumunun ağır olduğu açıklandı.

Polis ekipleri patlamaya, Perşembe günü restorana gelen iki erkek tarafından konulan bombanın yol açtığını belirledi. İki şüpheli patlamadan sonra kaçtı.

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Polis saldırganların fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganların yüzleri kapalı görünüyor.

Saldırıyı henüz bir örgüt üstlenmiş değil.

Kanada'nın en büyük altıncı şehri olan Mississauga, Toronto'ya hayli yakın bir kent.

Toronto'da geçen ay bir aracın yayalar üzerine sürülmesiyle gerçekleşen saldırıda 10 kişi ölmüştü.

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