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30 Ocak 2017 Pazartesi 07:37

Kanada'da Camiye Terör Saldırısı: Ölü ve Yaralılar Var

Kanada'da Camiye Terör Saldırısı: Ölü ve Yaralılar Var
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Kanada'da Camiye Terör Saldırısı: Ölü ve Yaralılar Var


Kanada'nın Quebec eyaletinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Quebec eyaleti Başbakanı olayın "terör saldırısı" olduğunu söyledi.

Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City'de aynı zamanda cami olarak kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi, yatsı namazı sırasında kimliği henüz belirlenemeyen silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı.
Görgü tanıkları saldırı sırasında içeride en az 40 kişinin bulunduğunu belirtiyor.


Quebec City İslam Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Yangui, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı sırasında 40 kadar kişinin yatsı namazı için camide bulunduğunu söyledi.
Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtiyor.


Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı. Bu kişilerin saldırıyla bağlantılı olup olmadıkları araştırılıyor.


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