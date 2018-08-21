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Kanada Başbakanı Trudeau’dan Kurban Bayramı mesajı

Kanada Başbakanı Trudeau’dan Kurban Bayramı mesajı

21 Ağustos 2018 Salı 07:42
Kanada Başbakanı Trudeau’dan Kurban Bayramı mesajı

KANADA BAŞBAKANI JUSTİN TRUDEAU: - "HEPİMİZ İÇİN KURBAN BAYRAMI, KANADA MÜSLÜMAN TOPLULUĞUNUN TOPLUMUMUZA YAPTIĞI ÖNEMLİ KATKILARI TANIMAK VE KİM OLDUĞUMUZU FARK EDENLERİ KUTLAMAK İÇİN BİR FIRSATTIR"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Hepimiz için Kurban Bayramı, Kanada Müslüman topluluğunun toplumumuza yaptığı önemli katkıları tanımak ve kim olduğumuzu fark edenleri kutlamak için bir fırsattır." ifadesini kullandı.
Trudeau, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak Müslümanların bayramını tebrik etti. 
Trudeau, Kanada Başbakanlık Ofisinden basına yazılı ve görüntülü olarak dağıtılan mesajına, "Esselamü Aleyküm" diyerek başladı. Kanada ve dünyada Kurban Bayramı’nı kutlayan Müslümanlarla birlikte olduğunu belirten Trudeau, bayramın aynı zamanda haccın sonuna da işaret ettiğini vurguladı. 
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, mesajında şunları kaydetti: 
“Kurban Bayramı, fedakarlıklardan ders çıkarmak ve ihtiyaç sahibi olanlara merhamet göstermek için bir fırsatlar zamandır. Bu fırsatı göstermek için, aileler ve arkadaşlar bayram için bir araya gelecek, sabah namazlarına katılacak ve hayattan zevk aldıkları nimetlere teşekkür edecektir. Hepimiz için Kurban Bayramı, Kanada Müslüman topluluğunun toplumumuza yaptığı önemli katkıları tanımak ve kim olduğumuzu fark edenleri kutlamak için bir fırsattır. Ailemizin adına, Sophie ve ben Kurban Bayramı'nı idrak eden herkese harika bir kutlama diliyorum. Eid Mübarek!”
 

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Son Güncelleme: 21.08.2018 10:53
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