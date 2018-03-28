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Kanada Başbakanı Trudeau evsiz kaldı

Dünyanın hemen her ülkesinde başbakanlar genellikle kendilerine tahsis edilen konutlarda otururlar ancak Kanada’da değil. İşte Trudeau 'dramı...'

Kanada Başbakanı Trudeau evsiz kaldı

Dünyanın hemen her ülkesinde başbakanlar genellikle kendilerine tahsis edilen konutlarda otururlar ancak Kanada’da değil. İşte Trudeau 'dramı...'

28 Mart 2018 Çarşamba 22:04
Kanada Başbakanı Trudeau evsiz kaldı
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Kanada'da 1951 yılından bu yana başbakanlar Ottowa'daki 34 odalı köşkte kalıyorlardı. Ancak farelerin cirit attığı, çatısı ülkede gelecek ay yasaklanacak kanserojen asbest maddesiyle kaplı, duvarları kurşun içeren boyayla boyanmış, ısıtma sistemi bozuk olan binanın oturulabilir hale gelmesi için 10 milyon dolar gerektiği ortaya çıktı. Diğer partilerin ve halkın tepkisinden korkan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, göreve geleli 3 yıl olduğu halde konuyu mecliste gündeme getirmekten imtina etti. Onun yerine ailesiyle birlikte yakınlardaki bir kır evinde yaşamayı tercih etti. The Economist'te yer alan habere göre, daha önceki başbakanlar en son 70 yıl önce büyük bir renovasyon geçiren köşkün sorunlarıyla kendi yöntemleriyle baş etmeyi tercih etmişlerdi.

Örneğin, 1993-2003 arasında görev yapan Jean Chrétien, her çatı aktığında sorunu kova koyarak çözüyordu. Bir keresinde de kalorifer bozuk olduğu için ısıtıcıyı çalıştırıp sigortayı attırmış, bu nedenle de soğuk havalara ailece kazak giyerek direnmeyi tercih etmişlerdi. Hatta konuttan ayrılırken birçok eşyayı küflendiği için atmak zorunda kalmışlardı.

CHANGE.ORG'DA KAMPANYA BAŞLATILDI

Konu, 35 milyondan fazla kullanıcısı bulunan imza toplama platformu change.org'da bir kampanya başlatılmasına bile neden oldu. Ancak 39 kişinin desteklediği kampanya yeterli sayıya ulaşamadığı için sona erdirildi.

“HALKIN VERGİLERİNİ KULLANAMAM”

150 yıllık başbakanlık konutu 10 milyon dolarlık tamirat gerektirdiği halde halkın tepkisinden çekindiği için konuyu meclise getirmeyen Kanada Başbakanı Trudeau, “Vatandaşların vergilerini kendi hayatımı güzelleştirmek için kullanamam” dedi.

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