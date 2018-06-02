banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99171
ALTIN
193.489
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2207
EURO
5.3613
Öğrenci yurdunda yangın
ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
İş aletlerini çaldı, tutuklandı
İŞ ALETLERİNİ ÇALDI, TUTUKLANDI
Karakum’da hırsızlık
KARAKUM'DA HIRSIZLIK
banner282
Flaş Haber
Öğrenci yurdunda yangın
Kapat

Kanada, ABD'yi NAFTA ve Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Kanada, ABD'yi NAFTA ve Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

02 Haziran 2018 Cumartesi 06:52
Kanada, ABD'yi NAFTA ve Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Kanada, ithal çelik ve alüminyuma yönelik yeni gümrük vergisi uygulamaları nedeniyle ABD'yi Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ve Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti.


Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin yeni gümrük tarifelerini "yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Kanadalı işçileri ve ülkenin menfaatlerini her zaman küresel ticaret sisteminin bütünlüğüne zarar veren korumacı eylemlere karşı savunacaklarını vurgulayan Freeland, "korumacı amaçlar için güvenlik bahaneleriyle uygunsuz cezai tarifeler uygulayan" ABD'yi, Dünya Ticaret Örgütüne şikayet ettiklerini bildirdi.

Bakan Freeland, şunları kaydetti:
"Amerika'nın önemli bir NORAD ve NATO müttefiki olarak ve Amerikan çeliklerinin bir numaralı müşterisi olarak, Kanada çelik ve alüminyumuna getirilen ABD ticaret kısıtlamalarını kesinlikle kabul edilemez olarak görüyoruz. ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için sahte bir bahaneyle uygulanan bu tek taraflı tarifeler, ABD'nin uluslararası ticaret yükümlülükleri ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile tutarsızdır. Kanada bu tarifelere karşı olan Avrupa Birliği ve diğer benzer fikirlere sahip ülkelerle yakın iş birliği içinde olacak."

banner277
Freeland, Kanada'nın ayrıca ABD'nin NAFTA kurallarına aykırı ihlallerini ele almak için NAFTA anlaşmasının 20. bölümü gereğince bir panelin toplanmasını da talep ettiğini aktardı.

Kanada ile herhangi bir ticareti, ABD'ye yönelik bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görmenin kesinlikle mümkün olmadığına dikkati çeken Freeland, "Kanada, ABD savunma ve güvenliği için çelik ve alüminyumun güvenli ve güvenilir bir tedarikçisidir. Kanada, ABD ulusal teknoloji ve endüstriyel tabanın bir parçası olarak ulusal savunma ile ilgili ABD yasalarına tabi ve sadıktır. Kanada, küresel ticaretin öngörülebilirliğini sağlayan kurallara dayalı uluslararası ticaret sisteminin güçlü bir savunucusudur." ifadelerini kullandı.


banner288
Son Güncelleme: 02.06.2018 10:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransız Aşırı Sağcı Parti Adını Değiştirdi
Fransız Aşırı Sağcı Parti Adını Değiştirdi
Venezuela'da hapisteki muhalifler serbest bırakıldı
Venezuela'da hapisteki muhalifler serbest bırakıldı
Almanya’da kuvvetli yağış ve fırtına
Almanya’da kuvvetli yağış ve fırtına
Yemen'de Husilerle çatışan 19 asker öldü
Yemen'de Husilerle çatışan 19 asker öldü
Rusya, İran konusunda İsrail ile anlaştıklarını doğruladı
Rusya, İran konusunda İsrail ile anlaştıklarını doğruladı
Trump’ın ilk yılı 'kanlı' geçti
Trump’ın ilk yılı 'kanlı' geçti
FKÖ’den ABD’ye “Suç işlemesi için İsrail'e yeşil ışık yaktı” eleştirisi
FKÖ’den ABD’ye “Suç işlemesi için İsrail'e yeşil ışık yaktı” eleştirisi
Ünlü yıldız parasız mı kaldı? Hayranlarıyla para karşılığı…
Ünlü yıldız parasız mı kaldı? Hayranlarıyla para karşılığı…
NASA Plüton’da bulduklarını açıkladı: Dünyadakine çok benzer
NASA Plüton’da bulduklarını açıkladı: Dünyadakine çok benzer
Londra Belediye Başkanı'ndan Çağrı!
Londra Belediye Başkanı'ndan Çağrı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim