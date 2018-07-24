Kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp, beynini yedi!

KAN DONDURAN OLAY! SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP, BEYNİNİ YEDİ!

45 yaşındaki Olga Budunova, 'Oyuncak çocuk' lakaplı, 21 yaşındaki sevgilisi Dmitry Luchin, tarafından vahşice öldürüldü.

21 yaşındaki Rus Dmitry Luchin, durmadan cinayetler hakkında yayınlar okuduktan sonra adeta bir yamyam ve vampire dönüştü.

Luchin, Olga Budunova'yı önce öldürdü, sonra beynini pişirip yedi ve kanını içti.

Olga Budunova, kafasına bir şarap şişesiyle 25 kez vurularak öldürüldü. Sonrasında ise vahşice vücudu parçalandı.

Daha sonra beynini pişirip yedi ve kanını içti.

Sevgilisi öldürdükten sonra, bir kapıya kırık kafatasından kan kullandı, 21 yaşındaki Alexandra Dedova isimli komşusu kapı önündeki bu işareti görerek ihbarda bulundu.

Luchin, polislere bu saldırıdan cinsel zevk aldığını itiraf etti.