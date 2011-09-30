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Kamuda eşit işe eşit ücret verilecek

Hükümet, bürokrasiyi yeniden şekillendirecek bir adım atıyor

Kamuda eşit işe eşit ücret verilecek

Hükümet, bürokrasiyi yeniden şekillendirecek bir adım atıyor

30 Eylül 2011 Cuma 16:04
Kamuda eşit işe eşit ücret verilecek
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Çalışma mayıs ayı başında hükümete bazı konularda kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarma yetkisi kapsamında yürütülüyor.

İki aşamalı yürütülen ve henüz son şekli verilmeyen çalışmanın ilk ayağında kamuda çalışan tüm uzmanlar aynı kapsamda değerlendirilecek. Bazı kurumların özel durumları haricinde kamuda eşit işe eşit ücret sistemi devreye girecek.

Çalışmanın ikinci ayağı ise üst düzey memurlara yönelik olacak. Daire başkanı ve üzerindeki bürokratlar için ise göstergelerinin eşitlenerek sözleşme yapılması gündemde. Daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür ve müsteşar düzeyindeki üst düzey bürokratlara üç yıllık sözleşme getirilmesi üzerinde de

 duruluyor. Sözleşme bitiminde üst düzey yöneticilerin durumunun ne olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Çalışma henüz taslak aşamasında olduğu için mevcut idarecilerin durumu da netlik kazanmış değil.

Özellikle genç bürokratların sözleşmeli sisteme geçilmesi durumunda kamudaki geleceği de belirsiz görünüyor. 12 Haziran seçimlerinden sonra oluşturulan bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yapılan atamaların durumu da henüz net değil. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Devlet Personel Başkanlığı bürokratlarının gece geç saatlere kadar bir araya geldiği çalışmanın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre çalışma bazı konularda KHK çıkarma yetkisi veren ve 3 Mayıs'ta Resmî Gazete'de yayımlanan kanun kapsamında yürütülüyor. Üst düzey bir kaynak, yetki süresinin kasım ayı başında dolacağını belirterek kamuda uzman ve daire başkanı ve üst düzeydeki bürokratlara yönelik eşit işe eşit ücret ve sözleşmeli sistemin gündemde olduğu taslak çalışmanın kısa sürede tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Kanun hükmünde kararname kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak üzere, bunların atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ile emekliye sevk edilme usul ve esaslarına ilişkin konularda düzenleme yapılabilecek.

Bakanlar Kurulu'na verilen yetki, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay süreyle geçerli olacak. Düzenleme Resmî Gazete'de 3 Mayıs'ta yayımlandığı için süre kasım ayı başında doluyor.

Son Güncelleme: 30.09.2011 16:04
Anahtar Kelimeler:
KamudaEşitücret
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