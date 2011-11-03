Kamu Yeterlilik Sınavları 24 Aralık'ta

Kamu Yeterlik Sınavları, 24 Aralık Cumartesi günü “ortaokul düzeyi, alt düzey, orta düzey ve üst düzey” seviyelerinde yapılıyor. Sınavlara dün başlayan başvuru süreci 2 Aralık’a kadar sürecek.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yılda iki kez, kamu hizmetine ilk girişte ve bazı yükselme kadrolarında öngörülen yeterlik belgesi alınması için düzenlenen sınavlara, komisyonun web sitesinden

alınacak başvuru formlarının doldurularak gerekli belgelerle ve 22 TL’lik ücretin Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırıldığını gösteren makbuzla başvurulması gerekiyor.

Komisyonun web sitesine http://khk.kamunet.net adresinden ulaşılabiliyor.