Kamu-Sen Yükselme Sınavı Sözlü Yapılsın

Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş, Sınav Tüzüğü Kurulu’nun ivedi olarak toplanarak, yükselme sınavlarının sözlü yapılmasıyla ilgili kuralın 2012 yılı içinde uygulanması yönünde düzenleme yapılmasını istedi.

Özkardaş, Başbakan İrsen Küçük’e hitaben yayınladığı bildirde, “Kamu Görevlileri Yasasında değişiklik yapan 44/2006 ve 97/2007 sayılı (Değişiklik) Yasası Kapsamında bir üst dereceye terfi hakkı olanlarla ilgili sınav tüzüğünde değişiklik yapılmıştı.Bu değişikliğe göre de 2011 yılı sonuna kadar 44/2006 ve 97/2007 sayılı (Değişiklik) Yasası kapsamında terfi sınavlarına katılacak olanlara sadece sözlü sınav uygulanması kararı alınmıştı”diyerek, “Sizinle vardığımız mutabakat gereği de 2011 yılı sonuna kadar ilk kez terfi münhalleri açılmayan hiç kimse kalmayacaktı. Şayet kalırsa da söz konusu sınav tüzüğü 2012 yılında da uygulanacak şekilde düzenlemeye gidilecekti” ifadelerini kullandı.

Kamu-Sen olarak, hiç kimsenin mağdur olmaması için tüm daireleri gezerek bir üst dereceye yükselme kriterlerine sahip olduğu halde bir üst derecesi için müdürlüğünce yetki talebinde bulunulmayanları tespit ederek, daire müdürlerine yetki alımı için yazılar yazdıklarını ve bunların takiplerini de elden yaparak bir çoğunu sonuçlandırdıklarını anlatan Özkardaş şöyle devam etti:

“Sendikamızca hazırlanan Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası tahtında yaklaşık 1060 kişinin 930’u 44/2006 Sayılı Yasa kapsamında bir üst dereceye çıkmış ve asıl kadrolara geçmişti…

Ancak çalıştıkları Dairelerdeki Teşkilat ve Kadro Yasalarında asıl kadroları olmayan benzer durumdaki 132 çalışanın bir üst dereceye çıkması mümkün değildi..

Kendileriyle birlikte 2003 yılında kadrolanan 930 kişi yaklaşık 3 yıl önce bir üst dereceye çıkarken, bu 132 kişinin bu kadar yıl mağdur olmaları kendi kusurları değildir. Bu nedenle yılsonu itibarı ile sona erecek olan yükselme terfilerindeki sözlü sınav kuralı 2012 yılı içinde uzatılmalıdır. Aksi halde hem bunların ve hem de terfiler için zamanında yetki taleplerinde bulunmayan müdürler ve bürokratik engeller yüzünden hiç terfi almamış olan kamu görevlileri mağdur olacaklardır.

Kamuda yetkili sendika olarak yasal hakkımızı kullanarak; 7/79 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 63’üncü madde (5)’inci fıkrasında belirtilen; “hangi hizmet sınıfları için ne tür ve hangi düzeyde bir sınav uygulanacağı ve bu sınavların bağlı olacağı usul ve esaslar Personel Dairesi, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Eğitim ve Kültür İşleri ile görevli Bakanlığın birer temsilcisi ile en çok üyeye sahip iki kamu görevlileri sendikasının birer temsilcisinden oluşan bir kurulca hazırlanacak ve bakanlar kurulunun onayından sonra Resmi Gazetede yayınlanacak bir sınav tüzüğü ile saptanır. Sınav Tüzüğünün değiştirilmesinde de ayni yöntem uygulanır.” kuralı gereği Sınav Tüzüğü Kurulu’nun ivedi olarak toplanarak, yükselme sınavlarının sözlü yapılmasıyla ilgili kuralın 2012 yılı içinde uygulanması yönünde düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.”