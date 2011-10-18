Kamu-Sen yarın Başbakanlık önünde eylem yapacak

Kamu-Sen, Din İşleri Dairesinde görev yapan imam ve müezzinlerin “haklarını aramak ve seslerini duyurmak” için yarın Başbakanlık önünde, imam ve müezzinlerin resmi kıyafetleri ile katılacağı bir

eylemle yapılacağını bildirdi.



Kamu-Sen Başkanı Mehmet Özkrdaş yazılı açıklamasnda, Din İşleri Dairesinde görev yapan imam ve müezzinlerin yıllardır çözülmeyen sorunlarına hala oyalama politikaları ile yaklaşıldığı görüşünü

savundu.

242 çalışanın yalnızca 19’u kadrolu olan ve bir önceki hükümet döneminde Toplu İş Sözleşmeleri ile kazanılan bir çok hakkın 2009 yılında ortadan kaldırıldığını öne süren Özkardaş, gerek Vakıf Yönetim

Kurulları gerekse Başbakanla yaptıkları görüşmelerde ortak paydalarda buluşmalarına rağmen, birçok bürokratik engellemeler sonucu sürecin tıkandığını ifade etti.

Özkardaş, dün, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Işılay Arkan, Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay ve Kamu-Sen arasında yapılan toplantıda “Din İşleri Dairesinin yeni ve

çağdaş Teşkilat ve Kadro Yasası, sınav Tüzüğü, Teftiş Tüzüğü, düzensiz mesai ödeneği, lise üstü yapılan öğrenimlere barem içi artışı verilmesi ve geçici statüde çalışanlara mevcut Yasa’nın mı yoksa

Toplu İş Sözleşmesinin mi uygulanması gerektiği gibi konularında fikir birlikteliği sağlandığını” kaydetti.

Özkardaş, “Ancak, sağlanılan bu fikir birlikteliğinin siyasi irade tarafından da, yani sayın başbakan tarafından da teyit edilmesi sendikamızca önerilmiş ve kabul görmüştür…Ortak paydalarda

buluştuğumuz konuları paylaşmak için, dünden beri sn. Başbakandan yanıt beklemekteyiz” dedi.



Daha önce tüm bölgelerdeki İmam ve Müezzin üyeleriyle yaptıkları toplantılarda, uzlaşı çabalarının yanıtsız kalması ve/veya oyalanması halinde yarın (19 Ekim Çarşamba günü) başbakanlık önünde

eylem yapılması kararı alındığını anımsatan Özkardaş, şunları kaydetti:

“Tüm iyi niyetli girişimlerimize, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı ile Din İşleri Dairesi Başkanlarının da olumlu gayretlerine rağmen, başbakanla görüşme ve sorunu barışçı yollardan

çözme fırsatı bizlere verilmemiştir.

Tüm bu gerekçelerle, haklarımızı aramak ve sesimizi duyurmak için 19 Ekim 2011 Çarşamba günü saat 10:00’da Kamu-Sen’de toplanılarak; başbakanlık önünde İmam ve Müezzinlerimizin resmi

kıyafetleri ile katılacağı bir eylemle basın açıklaması yapılacaktır.



Sorunlarımıza kayıtsız kalınmaya devam edilmesi halinde ise eylemlerimizin süresi artırılarak devam edecektir.



Yapacağımız bu haklı eylemde işbirliği önerisinde bulunduğumuz Hür-İş’i ve Din Gör-Sen’ide yanımızda görmek isteriz.”