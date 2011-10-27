Kamu-Sen Pazartesi Yapılacak Olan Greve Katılma Kararı Aldı

Kamu - Sen’in, Pazartesi günü yapılacak bir günlük greve ve mitinge katılacağı açıklandı.

Kamu - Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş yaptığı yazılı açıklamada, “kontrolsüz nüfusa dur diyemeyenler ve niteliksiz kaçak işgücü akışını önleyemeyenler, kaçaklara af çıkararak yeni vatandaşlıklara

zemin hazırlamaktadırlar” iddiasında bulundu.

Sosyal Sigortalar Yasası’nda yapılacak değişikliklerle emekçilerin hakları budanırken, emeklilik yaşının yükseltileceğini, prim oranlarının artırılacağını ve emekli maaşlarının düşürüleceğini savunan

Özkardaş, hükümeti “partizanca istihdamlara devam etmekle” suçladı.

Hükümetin, küçük esnafı ve dar gelirlileri düşündüğü için değil yandaşları için “af” çıkarttığını, şimdi ise “stok affı” çıkartmak için çalışmalar başlattığını ileri süren Özkardaş, “Kıbrıs Türk halkının ada

üzerindeki kimliğinin ve varlığının yok olmaması için bugüne kadar cesaretle mücadele eden Kamu –Sen, bundan sonra da bu ilkeler doğrultusunda yılmadan ancak kimseyi de ötekileştirmeden

mücadelesini sürdürecektir” dedi.

Sendikaların desteğinin halk olduğunu, bu desteği iyi kullanarak safların daha da sıklaştırılması gerektiğini ifade eden Özkardaş, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu bağlamda, sendikalarımızın, oda ve meslek kuruluşlarımız ile siyasi partilerimizin de destek verdiği 31 Ekim 2011 Pazartesi günü yapılacak bir günlük greve ve mitinge Kamu - Sen olarak katılacağız.

Tüm üyelerimizin 31 Ekim günü greve katılmalarını, ve miting için saat 09.30’da Kamu - Sen önünde toplanmasını ülkemizin geleceği için istiyoruz. Şikayet etme zamanı değil, birlikte mücadele etme

zamanıdır.”