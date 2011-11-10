Kamu-Sen Karşı Duruşumuz Devam Edecek

Kamu-Sen, Sosyal Sigortalar (Değişiklik), Sosyal Güvenlik (Değişiklik) ve kaçaklara af niteliğindeki Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarılarına karşı duruşunun devam edeceğini bildirdi.

Sendika Genel Başkanı Mehmet Özkardaş, söz konusu tasarıların, halkın ve sivil toplum örgütlerinin duyarlılığına kulak tıkanılarak meclisten geçirilmek istendiğini ileri sürerek, “Emekçilerimizin ve

halkımızın geleceğini ipotek altına alacak herhangi bir sonucu asla kabul etmeyeceğimizin de bilinmesini istiyoruz”