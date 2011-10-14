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Kamu - Sen; halkın artık hesap sorması gerekir

Kayıt dışılığın ve vergi kaçakçılığının % 70’lere ulaştığı ülkemizde hükümet tutabildiğni yolmaya devam ediyor

Kamu - Sen; halkın artık hesap sorması gerekir

Kayıt dışılığın ve vergi kaçakçılığının % 70’lere ulaştığı ülkemizde hükümet tutabildiğni yolmaya devam ediyor

14 Ekim 2011 Cuma 11:32
Kamu - Sen; halkın artık hesap sorması gerekir
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Kamu - Sen; halkın artık “bu hükümetin kimlerin hükümeti olduğunu anlayarak” ve “çeşme akarken testimi doldurayım” anlayışında olanlardan hesap sorması gerektiğini savunarak, “Nerden Buldun”

yasasının çıkartılması gerektiğini söyledi.

Kamu - Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş, “bir taraftan, kontrolsüz nüfus ve kaçak iş gücü, diğer taraftan kaynakların eşe dosta peşkeş çekilmesi, kıyıların ve orman arazilerinin yağmalanıp

Beşparmaklar’ın yok edilmesine göz yumulması” devam ederken, şimdi de Maliye Bakanlığı’nın “Stok Affı” çıkarmaya hazırladığını ileri sürdü.

“Kayıt dışılığın ve vergi kaçakçılığının % 70’lere ulaştığı ülkemizde hükümet tutabildiğini yolmaya devam ediyor?” diyen Özkardaş, aldıkları duyumlar doğruysa, “zaten kayıt dışılık ve vergi kaçağı

şampiyonu olan” KKTC’nin buna ilaveten “kara para aklama” yöntemi gibi, kaçak ve/veya kayıtlı olmayan birçok malın da stok hesabını soramayacağını, namuslu tüccarı ve dürüst işadamlarını

cezalandırarak, kayıt dışılığı, vurgunu, yağmayı teşvik edeceğini savundu.

Son Güncelleme: 14.10.2011 11:32
Anahtar Kelimeler:
MaliyeHükümetHalkKamusen
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