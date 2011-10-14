Kamu - Sen; halkın artık hesap sorması gerekir

Kamu - Sen; halkın artık “bu hükümetin kimlerin hükümeti olduğunu anlayarak” ve “çeşme akarken testimi doldurayım” anlayışında olanlardan hesap sorması gerektiğini savunarak, “Nerden Buldun”

yasasının çıkartılması gerektiğini söyledi.

Kamu - Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş, “bir taraftan, kontrolsüz nüfus ve kaçak iş gücü, diğer taraftan kaynakların eşe dosta peşkeş çekilmesi, kıyıların ve orman arazilerinin yağmalanıp

Beşparmaklar’ın yok edilmesine göz yumulması” devam ederken, şimdi de Maliye Bakanlığı’nın “Stok Affı” çıkarmaya hazırladığını ileri sürdü.

“Kayıt dışılığın ve vergi kaçakçılığının % 70’lere ulaştığı ülkemizde hükümet tutabildiğini yolmaya devam ediyor?” diyen Özkardaş, aldıkları duyumlar doğruysa, “zaten kayıt dışılık ve vergi kaçağı

şampiyonu olan” KKTC’nin buna ilaveten “kara para aklama” yöntemi gibi, kaçak ve/veya kayıtlı olmayan birçok malın da stok hesabını soramayacağını, namuslu tüccarı ve dürüst işadamlarını

cezalandırarak, kayıt dışılığı, vurgunu, yağmayı teşvik edeceğini savundu.