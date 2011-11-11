Kamu-İş'ten Depremzedelere 20 Bin TL

Kamu-İş’ten bir heyet Başbakan İrsen Küçük’ü ziyaret ederek, Van depremzedeleri için topladıkları 20 bin TL’lik çeki gerekli yere iletilmek üzere teslim etti.

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek ziyarette, Van depreminde yaşanan mağduriyetlerden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti ve hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Dilek, Başbakan Küçük’ün depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına katkı koymak için yardım topladıklarını anlattı.

Başbakan İrsen Küçük de, Van depreminde 600’ün üzerinde insanın hayatını kaybettiğini belirtti ve Kamu-İş’i duyarlı hareketinden dolayı kutladı.

Sevdiklerini, evini, malını kaybedenlere sabır dileyen Küçük, iklim şartları da dikkate alındığı zaman bölgedeki insanların zor durumda olduğuna dikkat çekti. Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye arasındaki ilişkinin çıkar ilişkisi olmadığını belirten Küçük, iki ülke halkının da diğeri sıkıntıya girdiği zaman yardım elini uzattığını söyledi.

Küçük, Kamu-İş’in yardımının hedefe ulaşması için süratle harekete geçeceklerini de dile getirdi.