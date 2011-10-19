Kamu - İş, Türkiye'deki Terör Saldırılarını Kınadı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu - İş) Genel Başkanı Sami Dilek, Bugün Hakkâri'nin Çukurca İlçesi'nde Teröristlerce 26 Askerin Şehit Edilmesini Kınadı.

Dilek mesajında, bir kez daha yüreklerini yakan terör saldırısıyla aile yuvalarının karardığını belirterek, "Bu hain terör saldırısını yapanları lanetliyor, teröre ve terör örgütüne maddi ve manevi destek verenleri nefretle kınıyoruz" dedi.

Sami Dilek şöyle devam etti:

"Kan dökerek, insanlara acı yaşatarak, amacına ulaşacağını düşünenler, büyük bir gaflet içine düştüklerini mutlaka anlayacaklardır. Ülkemize ihanet eden kanlı terör örgütü ve onun işbirlikçilerine, içeride ve dışarıda taviz vermeden ve vakit kaybetmeden gerekli cevap verilmelidir"