Kamu-İş, okullardaki hademe eksikliğinin giderilmesini istedi

Kamu-İş, okulların açılmasının ardından halen yaşanan hademe eksikliğinin giderilmediğini, bu sıkıntıların okullar açılmadan önce giderilmiş olması gerektiğini kaydetti. Kamu-İş Genel Başkanı Sami Dilek, bugün yayımladığı basın açıklamasında, hademe istihdamına hız verilmesini istedi.

Kamu-İş Genel Başkanı Sami Dilek'in basın açıklaması: "İrfan yuvası olarak tanımladığımız okullar açıldı. Okullarımızda öğrencilerimiz ile öğretmenlere başarılar dilemek bir nevi görevimizdir. Bütün arzumuz okullarımız açılmadan yeni ders tedrisatına başlamadan önce, okulların her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Ancak görüyoruz ki okullarımızın büyük çoğunluğunda hademe eksikliği vardır. Okullarımızın temizliği, bakımı, mikroplardan arındırılması hademelerimize bağlıdır. Her geçen gün öğrenci sayılarımız artmakta hademe ihtiyacı da daha fazla ortaya çıkmaktadır. Yeni okullar yapılmakta, derslikler çoğaltılmakta ancak hademe sayıları da her geçen gün azalmaktadır.

Sağlığın temeli temizlik ile başlar. Çocuklarımızı temiz yuvalara temiz mekânlara teslim edelim. Mikropların çoğaldığı yerler ve mekânlara bırakmayalım. Bu bakımdan hademe istihdamına hız verilmelidir. İstihdamlar da gerçek anlamda hademelik yapacak kişilerden olmalıdır. Okullarımız, hizmet bekler, okullarımız temizlik bekler, okullarımız hijyen bekler."