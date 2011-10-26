Kamu-İş genel greve katılım çağrısı yaptı

Kamu - İş Genel Başkanı Sami Dilek, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Yasa Taslağı’nın, sendikaların itirazlarına rağmen, muhtemelen Pazartesi Meclis’te yasalaştırılacağını kaydederek, buna karşı

yapılacak genel greve katılım çağrısı yaptı.

Dilek, grev çerçevesinde gerçekleştirilecek eylem için Gazimağusa ve Güzelyurt’tan otobüs kaldırılacağını belirterek, şöyle dedi:

“Sendikal birlik ve beraberlik, mücadele ve dayanışma için tüm üyelerin katılması beklenmektedir. Beşikten, mezara kadar tüm insanlarımızı kapsayan bu yasayı protesto için birlik olalım, diri olalım...”

Dilek, otobüslerin bölgelerden saat 08.30’da hareket edeceğini ve saat 09.00’da Kamu - İş binası önünde buluşulacağını kaydetti.