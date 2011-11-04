Kamu-İş Bayramı Buruk Kutluyoruz

Kamu-İş, bir taraftan Türkiye’nin Van İlinde meydana gelen depremin acıları, bir taraftan da zamlardan dolayı enflasyonun tırmanışı nedeniyle Kurban Bayramı’nın buruk şekilde kutlanmakta olduğunu

ifade etti.

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek bayram mesajında, elektriğe yapılan % 20 oranındaki zammın, çalışanları son derece üzdüğünü belirterek şunları kaydetti:

“Geçim sıkıntısı ile bir bayrama giriyoruz. Bütün bunlara rağmen, tüm Müslüman aleminin, işçilerimizin, Barış ve Güvenlik Kuvvetleri mensuplarının Mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlıklı, mutlu ve

huzurlu bir bayram geçirmenizi dileriz.”