Kaminara'dan CTP 'ye ziyaret

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi Andrulla Kaminara, bugün, CTP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, CTP - BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, Genel Sekreter Asım Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri

Özdil Nami ile görüştü.

CTP - BG Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Kaminara, ziyaretin amacının; hem CTP’nin yeni Genel Başkanı ile tanışmak hem de “oldukça çok” diye nitelendirdiği özellikle Kıbrıs konusundaki son

gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak olduğunu ifade etti.

CTP - BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu da, Kaminara’yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaminara’nın da ifade ettiği gibi, son günlerin gündeminin oldukça yüklü olduğunu belirtti.

Yorgancıoğlu, görüşme öncesi basına yönelik kısa açıklamasında, gelişmelerle ilgili olarak onay verdikleri yanında onaylamadıkları hususlar olduğunu da ifade ederek, bunları Kaminara ile karşılıklı

tartışmaktan memnun olacağını kaydetti ve “Sorunlar ancak tartışılarak ve karşılıklı görüşler belirtilerek aşılabilir” dedi.