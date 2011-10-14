Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kaminara'dan CTP 'ye ziyaret

Yorgancıoğlu: Sorunlar ancak tartışılarak ve karşılıklı görüşler belirtilerek aşılabilir dedi

Kaminara'dan CTP 'ye ziyaret

Yorgancıoğlu: Sorunlar ancak tartışılarak ve karşılıklı görüşler belirtilerek aşılabilir dedi

14 Ekim 2011 Cuma 12:48
Kaminara'dan CTP 'ye ziyaret
banner238

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi Andrulla Kaminara, bugün, CTP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, CTP - BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, Genel Sekreter Asım Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri

Özdil Nami ile görüştü.

CTP - BG Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Kaminara, ziyaretin amacının; hem CTP’nin yeni Genel Başkanı ile tanışmak hem de “oldukça çok” diye nitelendirdiği özellikle Kıbrıs konusundaki son

gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak olduğunu ifade etti.

CTP - BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu da, Kaminara’yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaminara’nın da ifade ettiği gibi, son günlerin gündeminin oldukça yüklü olduğunu belirtti.

Yorgancıoğlu, görüşme öncesi basına yönelik kısa açıklamasında, gelişmelerle ilgili olarak onay verdikleri yanında onaylamadıkları hususlar olduğunu da ifade ederek, bunları Kaminara ile karşılıklı

tartışmaktan memnun olacağını kaydetti ve “Sorunlar ancak tartışılarak ve karşılıklı görüşler belirtilerek aşılabilir” dedi.

Son Güncelleme: 14.10.2011 12:48
Anahtar Kelimeler:
ZiyaretCtpYorgancıoğluKaminara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim