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Kamerun\'da Orduyla Ayrılıkçılar Çatıştı: 13 Ölü

KUZEY-BATI ANGLOFON BÖLGESİNDE ÇIKAN ÇATIŞMADA 13 AYRILIKÇI ÖLDÜRÜLDÜ

Kamerun\'da Orduyla Ayrılıkçılar Çatıştı: 13 Ölü

KUZEY-BATI ANGLOFON BÖLGESİNDE ÇIKAN ÇATIŞMADA 13 AYRILIKÇI ÖLDÜRÜLDÜ

22 Ekim 2018 Pazartesi 06:41
Kamerun\'da Orduyla Ayrılıkçılar Çatıştı: 13 Ölü
KUZEY-BATI ANGLOFON BÖLGESİNDE ÇIKAN ÇATIŞMADA 13 AYRILIKÇI ÖLDÜRÜLDÜ
Dakar, 22 Ekim 18 : Kamerun ordusu ile Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda 13 ayrılıkçının öldürüldüğü bildirildi.
Kuzey-Batı Askeri Bölgesi Komutanı General AgaRobinson, basına yaptığı açıklamada, ayrılıkçıların bölgedeki Nwa kentinde, cumhurbaşkanlığına bağlı bir merkeze saldırdığını söyledi.
Saldırıda baba ve oğul iki kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Robinson, ordunun bölgeye takviye kuvvet gönderdiğini aktardı.
General Robinson, söz konusu bölgede ordu güçleriyle ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 13 ayrılıkçının öldürüldüğünü, ayrılıkçıların da köydeki 2 sivili kaçırdığını belirtti.
Hafta içi ülkenin güneybatısındaki Anglofon bölgesinde ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 10 ayrılıkçı öldürülmüştü.
Kamerun\'da 7 Ekim\'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle, Anglofon bölgesi olan ülkenin güneybatısı ve kuzeybatısında gerginlik yaşanıyor. Seçimde, Anglofon bölgelerinde kurulan sandıkların yüzde 40\'ında ayrılıkçıların tehditleri nedeniyle oy kullanılamadı.
Seçimden bu yana çıkan şiddet olaylarında 30\'a yakın sivil, ayrılıkçı ve asker hayatını kaybetti.
Öte yandan cumhurbaşkanlığı seçimi resmi sonuçlarının 22 Ekim\'de açıklanması bekleniyor.
ANGLOFON KRİZİ
Kamerun\'da hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016\'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.
Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017\'de SisikuAyukTabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya\'da yakalanmış ve Kamerun\'a iade edilmişti.
(AA/ÖZ/ŞEB)

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