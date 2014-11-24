Kamerun Ordusundan Boko Haram Kampına Operasyon

NİJERYA SINIRI YAKININDA EĞİTİM KAMPINA DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKLAŞIK 100 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Kamerun ordusu, ülkenin kuzeyinde Boko Haram örgütünün eğitim kampına operasyon düzenledi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, Nijerya sınırı yakınındaki Bornori bölgesinde bulunan eğitim kampına hafta sonu düzenlenen operasyonda 100 kadar militanın öldürüldüğünü belirtti.

Yetkili, operasyonda yok edilen kampın Boko Haram saldırılarına maruz kalan halkın desteğiyle bulunduğunu açıkladı.

Kampın ne zamandır faaliyet gösterdiği ve eğitilen kişilerin uyruğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.