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Kamerun Ordusundan Anglofon Ayrılıkçılara Baskın

Kamerun Ordusundan Anglofon Ayrılıkçılara Baskın

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:44
Kamerun Ordusundan Anglofon Ayrılıkçılara Baskın

KUZEY BATI BÖLGESİNDEKİ AYRILIKÇI KAMPINA YÖNELİK OPERASYONDA 30 AYRILIKÇI ÖLDÜRÜLDÜ

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı'daki Koutaba kentinde ordunun ayrılıkçılara yönelik operasyonunda 30 ayrılıkçı öldürüldü.

Yerel basındaki haberlere göre ordu ve polis, Anglofon ayrılıkçılara ait Njikwa eğitim kampına operasyon düzenledi.

Operasyonda kamp tamamen dağıtılırken, 30 ayrılıkçı öldürüldü.

Büyük miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda 2 asker de yaralandı.

Njikwa kampındaki ayrılıkçıların çok sayıda kaçırma ve kundaklama olayına karıştığı biliniyor.

Ülkede 7 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, ayrılıkçılar saldırılarını şiddetlendirirken, ordu da operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği Anglofon bölgelerde yerel saatle 18.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. 

ANGLOFON KRİZİ

Hükümetin, İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Anglofon'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda en az 400 sivil hayatını kaybetti.

Son Güncelleme: 19.09.2018 18:34
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