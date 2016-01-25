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Kamerun'da İntihar Saldırısı

Kamerun'un kuzey sınırında Boko Haram örgütü tarafından düzenlenen üçlü saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Kamerun'da İntihar Saldırısı

Kamerun'un kuzey sınırında Boko Haram örgütü tarafından düzenlenen üçlü saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

25 Ocak 2016 Pazartesi 14:34
Kamerun'da İntihar Saldırısı
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KAMERUN'UN KUZEY SINIRINDAKİ BİR ÇARŞIDA BOKO HARAM ÖRGÜTÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ÜÇLÜ SALDIRIDA EN AZ 20 KİŞİ ÖLDÜ

 Kamerun'un kuzey sınırında Boko Haram örgütü tarafından düzenlenen üçlü saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Makary Bölgesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Boko Haram örgütüne mensup üç militan, ülkenin Nijerya sınırında bulunan Uzak Kuzey Bölgesi'ndeki Logon et Chari'de yer alan Bodo çarşısında üzerilerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Üçlü intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Bölgedeki jandarma birlikleri komutanlarından Albay Nomo Jean Claude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıların eş zamanlı gerçekleştiğini ve intihar eylemcilerinin Nijerya'daki Boko Haram örgütü üyesi olduğunu aktardı.

Kamerun yaklaşık iki yıldır Boko Haram'ın sivilleri hedef alan saldırılarına sahne oluyor. Uzmanlar, örgütün savaş ilan ettiği Kamerun, Çad, Nijer ve Benin

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